"Нафтогаз" просить ЄК зобов'язати "Газпром" виставити на електронні торги значні обсяги газу для його постачання на кордоні з Україною

НАК "Нафтогаз України" просить Європейську комісію зобов'язати "Газпром" виставити на електронні торги значні обсяги газу для його постачання на українсько-російському або на кордоні з ЄС з Україною.

Така пропозиція міститься у поданій у вівторок НАК скарзі ЄК на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу.

У НАК зазначили, що в цьому випадку клієнти "Газпрому" матимуть можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС і транспортування до Європи або закачування газу до українських підземних сховищ (ПСГ).

Окрім того, вважають у НАК, "Газпром" має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.