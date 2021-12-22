Економіка

11:52 22.12.2021

Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

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Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

Дві атомних станції України в середу, 22 грудня, вийшли на потужність вищу за номінальну - це абсолютний рекорд, повідомив в.о. президента НАЕК Петро Котін.

"Сьогодні Запорізька та Южно-Українська АЕС встановили абсолютний рекорд - вони працюють на потужності вище за номінальну. ЗАЕС на 6140 МВт і ЮУАЕС 3050 МВт", - повідомив він під час випробувального пуску 3-го гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у середу, передає кореспондент.

Теги: #електроенергія #аес #рекорд
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