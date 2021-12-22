Економіка

09:22 22.12.2021

США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

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США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

У 2021 році РФ і далі відступала від зобов'язань, узятих нею під час вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році, заявив Офіс торгового представника США.

"За минулий рік Росія продовжила розвиток економіки траєкторією, що відходить від керівних принципів СОТ: відсутність дискримінації, вільна торгівля, передбачуваність, прозорість та чесна конкуренція", - йдеться в щорічній доповіді офісу Конгресу про дотримання Росією вимог СОТ.

У документі РФ обвинувачено в обмеженні імпорту сільськогосподарської продукції та політиці імпортозаміщення, а також "примусовій локалізації виробництва" у промисловості.

Сполучені Штати висловили занепокоєння діями РФ і "використовуватимуть усі належні засоби для вирішення цього питання та збереження російських ринків відкритими для експорту із США", - йдеться в доповіді.

Теги: #порушення #рф #сот #сша
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