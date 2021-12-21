Економіка

19:55 21.12.2021

Мінфін знову трохи підняв ставки гривневих ОВДП і збільшив їх продаж до 12,1 млрд грн

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Мінфін знову трохи підняв ставки гривневих ОВДП і збільшив їх продаж до 12,1 млрд грн

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 21 грудня залучило 12,1 млрд грн - удвічі більше ніж тижнем раніше (5,8 млрд грн), для чого збільшило кількість аукціонів до 9 і знову трохи підняло ставки.

Водночас, згідно з повідомленням на сайті, відомство відмовилося від 2,75 млрд за ставками до 13,09% на 22 місяці, підвищивши прибутковість цих паперів тільки на 20 базисних пунктів – до 12,85% і отримавши під неї 2,04 млрд грн.

Майже 32% надходжень забезпечило первинне розміщення 5-міс. ОВДП - 3,8 млрд грн під 10,8%, тоді як тиждень тому 6 міс.- папери продавалися під 10,75%.

Ще 2,6 млрд принесли 12-міс. ОВДП, ставку відсікання за якими Мінфін підняв на 5 б.п. – до 11,9%, а 1,7 млрд грн забезпечили двомісячні облігації, ставка за якими залишилася на рівні 10,5%.

Два випуски 3-річних паперів принесли майже 1 млрд грн під 12,9%, а 30-міс. випуск під 12,85% - 0,88 млрд грн. Нарешті 5-річних паперів було продано під колишні 13,25% всього на 60 млн грн, але ще менше надійшло від продажу 14-міс. ОВДП під 11,88% – 4 млн грн.

Загалом було задоволено 97 зі 101 заявки. Мінфін відмовився від 100 млн грн під 10,7% на 2 місяці і від 25 млн грн під 12,95% на три роки.

Середньозважена ставка зросла до 11,67% з 11,26% минулого тижня, середньозважений термін – до 13,3 з 10 місяців.

Крім того, Мінфін третій тиждень поспіль пропонував валютні облігації, і залучив $307 млн під 3,7% на рік.

Теги: #мінфін #овдп #аукціон
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