Чистий продаж валюти Нацбанком на міжбанку за тиждень становить $1,038 млрд

Національний банк України (НБУ) у період з 16 до 20 березня продовжив інтервенції на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні й продав з цією метою $1,088 млрд, водночас регулятор купив $50 млн, тоді як тижнем раніше обсяг проданої центробаном валюти становив $981,60.

Згідно з даними на сайті НБУ, $557,5 млн було продано з вибором кращої ціни купівлі-продажу, $130,5 млн - на валютних аукціонах, а в рамках інтервенцій за єдиним курсом регулятор продав $400 млн і купив $50 млн.