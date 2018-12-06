Huawei втрачає частину британського бізнесу, BT проводить заміну її обладнання в своїх мережах

Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei Technologies Co., що знаходиться під серйозним тиском з боку влади США, втрачає частину бізнесу в Великій Британії, пише газета The Wall Street Journal.

BT Group Plc, найбільший за кількістю клієнтів оператор зв'язку Великої Британії, повідомив про заміну обладнання Huawei, що забезпечує передачу викликів і інтернет-трафіку, в мережах компанії.

В BT відзначають, що заміна обладнання Huawei проводиться в рамках модернізації мережі, розпочатої два роки тому, коли компанія придбала бездротову мережу зв'язку, що використовувала технології 10-річної давності.

BT заявила, що продовжить купувати деяке устаткування Huawei, в тому числі, для веж стільникового зв'язку.

"Huawei залишається важливим постачальником обладнання", - відзначають у BT.

Рішення BT є ударом для Huawei не тільки з фінансової точки зору. Велика Британія стала першим закордонним партнером Huawei більше 15 років тому, до цього китайська компанія фокусувалася на ринку КНР.

BT є одним з найбільших замовників Huawei за межами Китаю. Компанія відмовилася розкривати інформацію про обсяги закупівель продукції Huawei.

Згідно з даними IHS Markit Ltd., у 2017 році Huawei була найбільшим в світі виробником обладнання для мереж мобільного зв'язку, інтернету та іншої телекомунікаційної інфраструктури з часткою ринку в 22%.

Раніше Huawei по суті втратила контракти на поставку телекомунікаційного обладнання в США на тлі звинувачень у тому, що це обладнання використовується для збору інформації в інтересах влади КНР. У серпні уряд Австралії заборонив використовувати обладнання Huawei і іншої китайської компанії - ZTE Corp. - при прокладанні мережі 5G в країні.

Як повідомлялося, минулого місяця влада Нової Зеландії заборонила місцевій телекомунікаційній компанії Spark New Zealand використовувати обладнання Huawei в новій 5G-мережі.