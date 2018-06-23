НБУ і Crane Currency домовилися про співпрацю у сфері виготовлення грошових знаків

Національний банк України (НБУ) і компанія Crane Currency 22 червня уклали договір про співпрацю у сфері виготовлення грошових знаків.

Як повідомляється на веб-сайті НБУ, договір підписали голова центробанку Яків Смолій та президент компанії Crane Currency Аннемарі Вотсон.

"Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот і технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з нами. Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розробки дизайну до виробництва захищеного паперу і, власне, друкування банкнот. В кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати весь свій досвід і виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", – цитує прес-служба НБУ Я.Смолія.

Як зазначено в повідомленні, документ має за мету врегулювання ділових відносин між НБУ та компанією Crane Currency, що дає можливість розміщувати іноземні замовлення на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

Crane Currency є відомою світовою компанією і партнером понад 50 центральних банків (США, Великої Британії, Швеції, Мексики, Нігерії, Малайзії, Індії та інших), яким постачає захищені банкноти, банкнотний папір та захисні елементи. Crane Currency майже 140 років постачає банкнотний папір для виготовлення валюти Сполученим Штатам Америки.

Досвід Crane Currency у сфері дизайну, виробництва паперу і друку, а також довгострокових партнерських відносин з центральними банками багатьох країн світу нараховує понад 200 років.

Банкнотно-монетний двір НБУ на 100% забезпечує потребу української держави у виготовленні власної грошової одиниці: банкнот, розмінних і обігових монет, а також бланків цінних паперів, державних нагород і великого асортименту сувенірної монетної продукції.

Річна потужність виробництва становить 1,8 млрд банкнот (як для внутрішніх, так і для зовнішніх замовлень), 1,2 млрд обігових монет, близько 1 млн пам'ятних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, 3,5 тис. тонн банкнотного та захищеного паперу, а також близько 200 тис. державних нагород.