Інтерфакс-Україна
Економіка
11:37 11.11.2025

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

1 хв читати
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Станом на ранок 11 листопада знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях внаслідок ударів РФ по енергооб’єктах упродовж минулої доби у кількох регіонах.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців", – повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

Системний оператор також підтвердив інформацію про застосування у вівторок заходів обмеження споживання у більшості регіонів України. Зокрема, до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють і графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу.

Окрім того, за інформацією НЕК, через несприятливі погодні умови у вигляді сильного дощу і поривів вітру станом на ранок 11 листопада повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області.

Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні вже почалися, заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

 

Теги: #укренерго #енергетика #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 11.11.2025
ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

11:23 11.11.2025
Більше 87% об'єктів соцсфери та 73% житла вже підключено до тепла – Мінрозвитку

Більше 87% об'єктів соцсфери та 73% житла вже підключено до тепла – Мінрозвитку

09:12 11.11.2025
Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

08:59 11.11.2025
Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

19:29 10.11.2025
Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

13:52 10.11.2025
РФ бомбардує українську енергетику, щоб спинити надання Україні далекобійної зброї, - Яценюк

РФ бомбардує українську енергетику, щоб спинити надання Україні далекобійної зброї, - Яценюк

10:24 10.11.2025
НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

07:32 09.11.2025
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

17:59 07.11.2025
"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

17:49 07.11.2025
Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

ОСТАННЄ

Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

Револьверний фонд Києва надає будинковим громадам кредити для покращення технічного стану житла

Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА