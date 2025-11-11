Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Станом на ранок 11 листопада знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях внаслідок ударів РФ по енергооб’єктах упродовж минулої доби у кількох регіонах.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців", – повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

Системний оператор також підтвердив інформацію про застосування у вівторок заходів обмеження споживання у більшості регіонів України. Зокрема, до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють і графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу.

Окрім того, за інформацією НЕК, через несприятливі погодні умови у вигляді сильного дощу і поривів вітру станом на ранок 11 листопада повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області.

Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні вже почалися, заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.