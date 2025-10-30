Ощадбанк у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 38,6%

Державний Ощадбанк у третьому кварталі 2025 року отримав 4,19 млрд грн чистого прибутку, що на 38,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, тоді як прибуток до оподаткування збільшився на 7,1% – до 5,69 млрд грн.

Згідно зі звітністю банку на його сайті, чистий процентний дохід зріс на 31,8% – до 8,19 млрд грн, тоді як чистий комісійний – на 25,5%, до 2,07 млрд грн.

Водночас від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю Ощадбанк у третьому кварталі отримав 0,2 млрд грн збитку проти прибутку 1,37 млрд грн за аналогічний період 2024 року, а операції з іноземною валютою, як і торік, принесли 0,29 млрд грн.

Загалом операційні доходи банку за липень-вересень зросли на 17,9% – до 11,58 млрд грн, тоді як витрати на виплати працівникам – на 26,4%, до 2,70 млрд грн, інші адміністративні та операційні витрати – на 35,1%, до 2,37 млрд грн.

Згідно зі звітом, обсяг кредитів, наданих клієнтам банку, з початку року зріс на 10,2% – до 148,16 млрд грн.

Зазначається, що у третьому кварталі банк продовжував нарощувати кредитний портфель у корпоративному, ММСБ та роздрібному сегментах, зокрема в межах програм "Доступні кредити 5–7–9%" та іпотечного кредитування "єОселя". Станом на 30 вересня 2025 року валова вартість кредитів, наданих у межах програми "єОселя", становила 10,79 млрд грн проти 8,57 млрд грн на кінець 2024 року.

Загалом за дев’ять місяців 2025 року банк збільшив чистий прибуток на 17,3% – до 13,88 млрд грн, що дозволило йому зменшити непокритий збиток у 2,5 рази – до 6,93 млрд грн. В результаті з початку року власний капітал Ощадбанку зріс на 28,8% і становив 44,6 млрд грн на 30 вересня 2025 року, тоді як загальні активи за цей час збільшилися на 6,6% – до 456,73 млрд грн.

Ощадбанк за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року з активами 452,24 млрд грн займав 2-е місце серед 60 банків України.

Джерело: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist