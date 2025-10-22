Інтерфакс-Україна
Економіка
19:25 22.10.2025

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

Кабінет міністрів України продовжив дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими. Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, також зберігаємо пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.

Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год. 

"Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону", - додала премʼєр.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів продовжив терміни дії положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем, постачальнику "останньої надії" та виробникам електричної енергії з газу з 31 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 р.

 

Теги: #кабмін #псо #електроенергія

