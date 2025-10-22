Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Репараційний кредит Євросоюзу Україні у розмірі EUR140 млрд на базі заморожених російських активів може забезпечити EUR40 млрд ($46 млрд) з $60 млрд непокритої потреби бюджету України у фінансуванні у 2026-2027 роках, тоді як решта EUR100 млрд підуть на військові потреби, очікує заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.

"Очікується, що інструмент стане доступним у першому кварталі 2026 року, після того як країни-члени нададуть гарантії Єврокомісії на випадок потенційних претензій Росії", – сказав він під час організованої Центром економічної стратегії 21 жовтня дискусії "Чи наважиться ЄС віддати Україні російські активи?"

За його словами, політичне рішення щодо виділення репараційного кредиту Україні EUR140 млрд на базі заморожених в Euroclear EUR185 млрд російських активів очікується на зустрічі лідерів ЄС цього тижня.

"Наступним пунктом буде саме юридичне рішення, над яким буде працювати Європейська комісія в наступні тижні і місяці. Я впевнений, що це буде до середини листопада. Вони знайдуть юридичну форму для цього інструмента", – вважає Рашкован.

Він уточнив, що після цього до практичного запуску інструменту Європейська комісія буде чекати гарантії від країн-членів, що якщо в якийсь момент Росія отримує доступ до цих грошей і буде вимагати їх від Euroclear, то європейські країни повернуть ці гроші Європейській комісії, яка зможе повернути гроші Euroclear. "Ми сподіваємось, що такого не буде, але юридично це важливий крок", – сказав представник України у МВФ.

Він нагадав, що за результатами візити місії МВФ в Україну та подальших переговорів щодо нової програми на 2026-2029 роки непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні державного бюджету у 2026-2027 роках оцінюється у $60 млрд, з яких МВФ надасть $8-8,5 млрд.

За його словами, із урахуванням $46 млрд від репараційного кредиту залишається знайти ще $6-7 млрд, і джерелом можуть стати подібні інструменти на базі заморожених російських активів у Великобританії, де вони складають біля $4,3 млрд, та Канаді, "де вони значно-значно менше $15 млрд".

"Залишається ще Японія і США. Я би не очікував зараз, що Японія прийме це рішення: перше – в них зараз зміни уряду, вони поки що не знають частину своєї міжнародної політики; друге – гроші знаходяться в Центробанку, а Центробанк дуже консервативна організація там. Але я впевнений, що Японія нам якимось чином допоможе", – зазначив Рашкован, за даними якого в Японії замороженими є біля $30 млрд російських активів.

Щодо США, де замороженими є $5 млрд російських активів, він зауважив про складність прогнозування, бо " позиції змінюються кожного тижня". Як уточнив експерт, на відміну від інших країн в США вже є законодавство щодо права президента конфіскувати ці гроші, але американці не випереджатимуть Європу з конфіскацією, хоча й можуть якось використати ці гроші, вважає Рашкован.

Представник України в МВФ додав, що у фінансуванні непокритої потреби ймовірно візьме також участь Світовий банк.

"Але я впевнений, що і з Euroclear, і з грошима Канади, і Британії, і, в майбутньому, Японії і з інших ресурсів – Світовий банк плюс ми працюємо ще з Нордік-країнами – ми точно закриємо нашу потребу, і тому програма з МВФ буде", – підсумував Рашкоан.