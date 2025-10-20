19:27 20.10.2025
Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм
Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон і Пекін зможуть дійти справедливої торговельної угоди.
"За моїми очікуваннями, ми, ймовірно, зможемо досягти справедливої угоди з главою КНР Сі Цзіньпіном", - заявив Трамп у понеділок в Овальному кабінеті на зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.
Трамп наголосив, що, на його думку, така угода може бути вигідна обом сторонам.
Очікується, що президент США й глава КНР зустрінуться пізніше цього місяця в Південній Кореї.
Раніше Трамп заявляв про плани запровадити додаткові мита в 100% на імпортовані з Китаю товари.