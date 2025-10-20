Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон і Пекін зможуть дійти справедливої торговельної угоди.

"За моїми очікуваннями, ми, ймовірно, зможемо досягти справедливої угоди з главою КНР Сі Цзіньпіном", - заявив Трамп у понеділок в Овальному кабінеті на зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

Трамп наголосив, що, на його думку, така угода може бути вигідна обом сторонам.

Очікується, що президент США й глава КНР зустрінуться пізніше цього місяця в Південній Кореї.

Раніше Трамп заявляв про плани запровадити додаткові мита в 100% на імпортовані з Китаю товари.