Інтерфакс-Україна
Економіка
18:13 17.10.2025

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфред Каммер ухилився від оцінки можливого репараційного кредиту для України за рахунок заморожених російських активів, але наголосив на необхідності мати міцну правову базу для такого фінансового інструменту.

"Ми рекомендуємо, коли йдеться про використання заморожених російських активів, країнам, які розглядають це, шукати міцну правову основу, перш ніж це робити, а також остерігатися будь-яких наслідків для міжнародної валютної системи", – заявив він на брифінгу у Вашингтоні у п’ятницю.

Каммер зазначив, що під час обговорення нової програми з Україною, які знаходяться на початковому етапі, важливою частиною є необхідність забезпечити велике фінансування з боку донорів.

"Україна розпочала ці переговори з донорами щодо подолання дефіциту фінансування, і ми також були залучені до цих обговорень, щоб окреслити, якими можуть бути ці дефіцити фінансування. Знову ж таки, ці обговорення все ще тривають і також займуть певний час", – повідомив директор Європейського департаменту МВФ.

За його словами, в рамках цих переговорів український уряд чітко вказав, що війна триватиме довше – протягом 2026 року, і це тепер відображено в прогнозах Фонду.

Він також зазначив, що обговорюється питання боргу, його зростання та шляхи забезпечення боргової життездатності на кінець програми, ще й в об’єктивних умовах збільшення імпорту через війну.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ на 2026-29 роки – від $150 до $170 млрд. За його словами, наразі непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

