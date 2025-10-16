Інтерфакс-Україна
Економіка
10:23 16.10.2025

"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

1 хв читати
"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

НЕК "Укренерго" попередила, що з 16:00 четверга і до кінця доби можливе запровадження графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

"З 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм в четвер зранку.

Як повідомлялося, після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли тільки у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів, в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий ріст споживання через похолодання на фоні відсутності в роботі двох із дев’яти енергоблоків АЕС, пошкодження ТЕС ударами РФ та недостачі імпорту, зазначив у середу ввечері директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Теги: #промспоживачі #ее #обмеження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 03.10.2025
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

12:01 03.10.2025
Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

16:44 15.09.2025
Україна з 1 жовтня обмежить імпорт індійського пального

Україна з 1 жовтня обмежить імпорт індійського пального

13:19 15.09.2025
Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

10:47 11.09.2025
Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

14:32 01.09.2025
Рух вантажівок у Києві 1 вересня обмежено через спеку

Рух вантажівок у Києві 1 вересня обмежено через спеку

08:00 28.08.2025
Рух транспорту в Києві обмежено на декількох центральних вулицях

Рух транспорту в Києві обмежено на декількох центральних вулицях

10:55 25.08.2025
Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

16:04 22.08.2025
Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

ВАЖЛИВЕ

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

ОСТАННЄ

Свириденко: Ексімбанк США може стати надійним великим партнером співробітництва між країнами

"Фокстрот" інвестував в енергозалежність 5,565 млн грн

Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

Відбудова пошкоджених РФ газових об’єктів – сумнівне рішення, потрібна альтернатива, вважає ексглава "Нафтогазу"

Ексглава "Нафтогазу" Коболєв радить бізнесу будувати СЕС з СНЕ і обережно ставитися до газової генерації

Кількість авіаперельотів у Євросоюзі цього літа залишилася нижчою за рівень 2019 р.

Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА