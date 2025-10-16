"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

НЕК "Укренерго" попередила, що з 16:00 четверга і до кінця доби можливе запровадження графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

"З 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм в четвер зранку.

Як повідомлялося, після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли тільки у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів, в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий ріст споживання через похолодання на фоні відсутності в роботі двох із дев’яти енергоблоків АЕС, пошкодження ТЕС ударами РФ та недостачі імпорту, зазначив у середу ввечері директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.