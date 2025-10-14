Інтерфакс-Україна
Економіка
18:58 14.10.2025

МВФ покращив очікування щодо зростання глобальної економіки на 0,2 в.п, до 3,2% у 2025 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив на 0,2 в.п. прогноз зростання глобальної економіки на поточний рік: до 3,2% з 3% у липневому прогнозі, а на 2026 рік фонд лишив попередню оцінку - на рівні 3,1%.

Такі дані містяться в оновленому жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update. Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty), опублікованому фондом у вівторок.

"Світова економіка пристосовується до нових умов, сформованих новими політичними заходами. Деякі крайні випадки підвищення тарифів були пом'якшені завдяки подальшим угодам і переглядам. Однак загальна ситуація залишається нестабільною, а тимчасові фактори, що підтримували економічну активність у Іпол.-2025р., такі як передчасне впровадження заходів, поступово зникають", - зазначають в МВФ.

В оновленому огляді зазначається, що економіка розвинених країн зросте приблизно на 1,5% у 2025–2026 роках, а зростання економіки США сповільниться до 2%. Прогнозується, що темпи зростання ринків, що розвиваються, та країн, що розвиваються, сповільняться до рівня трохи вище 4%.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2025 рік МВФ залишив без змін - вона очікується 4,2%. Однак, щодо 2026 року, фонд підвищив очікування - з 3,6% у липневому прогнозі до  3,7%. В МВФ пояснюють, інфляція у США перевищить цільовий рівень, з ризиками зростання, а в більшості інших країн світу інфляція буде помірною.

Прогнозується, що обсяг світової торгівлі зростатиме та складе 3,6% у 2025 році (2,6% в липневому прогнозі) і 2,3% у 2026 році (1,9% у липневому огляді).

Щодо ризиків, то вони схиляються до зниження. В МВФ підкреслюють, що тривала невизначеність, посилення протекціонізму та шоки пропозиції робочої сили, зокрема внаслідок обмежувальної імміграційної політики, можуть уповільнити зростання, особливо в економіках, що стикаються з проблемою старіння населення та дефіцитом кваліфікованих кадрів. Фіскальна вразливість та нестабільність фінринків можуть взаємодіяти з підвищенням вартості запозичень та збільшенням ризиків рефінансуваннядля суверенних держав.

Також в МВФ прогнозують, що ціни на паливні сировинні товари знизяться у 2025 році на 7,9% (13,9% у липневому огляді), а у 2026 році – на 3,7% (5,7% у липневому огляді). Таким чином, ціна на нафту становитиме $68,9/барр. (б

