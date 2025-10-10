Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 10.10.2025

Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

3 хв читати
Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

Собівартість будівництва житла з початку 2025 року виросла в середньому на 10-25% залежно від класу житла, основними факторами зростання стали подорожчання будівельних матеріалів та логістики, а також збільшення зарплат у галузі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Собівартість будівництва у 2025 році продовжує зростати, і це вже стало системним явищем, а не тимчасовим викликом. З початку року витрати зросли в середньому на 10-15%, залежно від класу житла. Серед ключових чинників – подорожчання будівельних матеріалів, збільшення витрат на логістику, валютні коливання, дефіцит кваліфікованих кадрів та підвищення заробітних плат", – розказали агентству в пресслужбі компанії City One Development.

За даними компанії, ціни на будівельні матеріали з початку 2025 року демонструють помірне зростання в середньому на 10%. Так, ціна на бетон зросла на 6%, метал – понад 2%, цемент – понад 10%, штукатурку – понад 13%, а цегла піднялася в ціні на понад 9%. Водночас фаза різкого цінового стрибка на ринку будівельних матеріалів вже минула, вважає девелопер.

"Найбільш суттєве здорожчання у порівнянні з довоєнним періодом ми фіксували 2024 року. Тоді ціна на метал зросла на 21%, бетону – на 47%, цеглу – на 10%. Така динаміка свідчить про те, що ринок уже пройшов фазу різкого цінового стрибка, і поточне зростання – це радше поступова корекція, ніж новий шок", – зазначили у компанії.

Як повідомили у пресслужбі Alliance Novobud, бетон та арматура зросли в ціні орієнтовно на 5-7% з початку року, гідроізоляційні матеріали – на 7-10%, кабельна продукція на 10-15%. Крім того, суттєво подорожчали утеплювач та залізобетонні вироби – до 25%, ПВХ вікна – майже на 20%, радіатори опалення – на 23,5%.

"Можемо відмітити зростання вартості будівельних матеріалів в проміжку 7-25%, що викликано курсовими коливаннями на імпортну складову, логістичними витратами через війну і зміну маршрутів та девальвацією гривні", – пояснив девелопер.

Крім того, збільшилися ціни майже на всі види будівельно-монтажних робіт: з початку року зростання становило 15-25%, зазначили в Alliance Novobud.

За інформацією СЕО компанії Enso Раміля Мехтієва, найбільше подорожчали інженерні системи та оздоблювальні матеріали. Водночас експерт зазначив, що ціни на певні будматеріали локального виробництва залишаються стабільними.

Своєю чергою директор з будівництва компанії DIM Володимир Жигман зауважив, що найбільше подорожчали будівельні матеріали, які залежать від імпорту складових, енерговитрат у виробництві або логістики.

"Подорожчання бетонних сумішей, арматури, утеплювачів та інженерних рішень – це результат зламаних ланцюгів, а не лише інфляції. Найбільше подорожчали матеріали, які залежать від імпорту, від енерговитрат у виробництві або доставки. Наприклад, базові матеріали все частіше імпортуються, а логістика подовжилась – час на замовлення матеріалів збільшився у півтора-два рази", – пояснив він.

За даними експерта, якщо у довоєнному 2021 році частка імпортних будматеріалів на будівельному ринку України становила 14%, то на середину 2025 року вона зросла приблизно до 30%. Ціни на іноземні матеріали здебільшого не змінилися, тоді як українські виробники змушені підвищувати ціни на свою продукцію через релокації, призупинення та обмеження виробництва через війну.

Зростання цін на будівельні матеріали та будмонтажні роботи є однією з основних складових удорожчання собівартості будівництва житла, підтвердили в компанії "РІЕЛ".

"Для реалізації проєктів сьогодні потрібен більший ресурс. Це пов’язано зі зростанням вартості матеріалів та будівельно-монтажних робіт. Собівартість квадратного метру в новобудові у Львові та Києві у 2025 році зросла на 25% порівняно із 2021", – повідомили експерти девелопера.

Крім того, на собівартість будівництва вплинули і збільшення заробітних плат в будівельній сфері.

"Саме у 2025 році цифри змінились не суттєво – на 5-7% з початку року, але порівно з початком 2024 року зростання становить 15-18%. На це впливає збільшення фонду заробітних плат, вартість матеріалів та експлуатації техніки – в цілому подорожчало все", – додав директор з розвитку одеської будівельної компанії "Два Академіка" Максим Одінцов.

Теги: #забудовники #собівартість #житло #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 09.10.2025
Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

14:12 07.10.2025
Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

12:58 03.10.2025
Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

19:06 01.10.2025
Україна отримала ще EUR170 млн позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

Україна отримала ще EUR170 млн позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

12:20 30.09.2025
ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

05:47 27.09.2025
Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

04:25 27.09.2025
Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

13:22 18.09.2025
Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

15:35 17.09.2025
Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

19:30 15.09.2025
НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

ВАЖЛИВЕ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ОСТАННЄ

Зростання ВВП України протягом вересня та жовтня становитиме 3-4%, на 2026р. прогноз залишається на рівні 2,5% - Соболев

Ресурс на оборону в проєкті держбюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових - Свириденко

Голова комітету Ради Бабак пропонує передбачити додатково 12 млрд грн на підвищення зарплат вчителям у проєкті держбюджету-2026

"Метінвест" у рамках підвищення цікавості до інженерних спеціальностей пропонує фінпідтримку 50 тис. грн

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

"Нафтогаз" залучив 3 млрд грн кредиту Ощадбанку на закупівлю імпортного газу

Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада

Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА