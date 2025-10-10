Інтерфакс-Україна
Економіка
11:14 10.10.2025

Ресурс на оборону в проєкті держбюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових - Свириденко

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що ресурс на безпеку і оборону в проєкті державного бюджету на 2026 рік можна буде в тому числі використовувати на індексацію грошового забезпечення військових.

"Якщо ви подивитеся на проєкт бюджету, який ми подавали як уряд на розгляд народним депутатам на 2026 рік, то це бюджет повністю сформований на забезпечення видатків сектора безпеки і оборони. 2,8 трлн грн направлено на цей сектор. Цей ресурс може спрямовуватися на індексацію заробітних плат в тому числі ", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум удвічі набрала необхідної для розгляду кількості голосів. У відповідь тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових спроможностей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

21 серпня ще одна петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн/міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що кошти державного бюджету насамперед спрямовуються на військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Вона додала, що мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис. грн на місяць.

15 вересня уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету-2026. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн).

2 жовтня депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко(фракція "Європейська солідарність") повідомив, що пропонує передбачити підвищення до 50 тис. грн мінімальне грошове забезпечення військових у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

