Інтерфакс-Україна
Економіка
20:29 08.10.2025

Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

Призначені до кінця цього року низку аукціонів з великої приватизації та можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях обговорило керівництво Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне та керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером.

"Це складний процес, особливо під час війни, тож сподіваємося на експертну підтримку ЄБРР та зокрема технічу й юридичну допомогу в підготовці об'єктів. Наша мета – показати інвесторам, що в Україну можна і потрібно фінансувати вже зараз", – написав міністр Олексій Соболев за результатами зустрічі у Facebook.

Він додав, що ще один важливий інструмент для залучення інвестицій – страхування воєнних ризиків. "Готуємо нову бюджетну програму, яка буде компенсувати вартість премій для бізнесу, роблячи страхування доступнішим. Для розширення цієї ініціативи плануємо залучати ЄБРР", – повідомив очільник Мінекономіки.

Він нагадав, що ЄБРР сьогодні є найбільшим інституційним інвестором України, в тому числі спільні програми з ЄС у межах Ukraine Investment Framework (UIF) вже мобілізували понад EUR500 млн для фінансування МСП, а також реалізовані проєкти по підтримці інфраструктури та страхування воєнних ризиків.

Як повідомлялося, з ініціативою виставити на продаж міноритарні – близько 7% - пакет акцій державних компаній та банків раніше виступав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

 

