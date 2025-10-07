Інтерфакс-Україна
13:35 07.10.2025

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням всіх викликів, але говорити про можливість тривалих відключень світла та газу для споживачів поки зарано, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Говорити про те, що у нас будуть довготривалі відключення світла, зарано. Ми тримаємо ситуацію під контролем і намагаємося робити все необхідне, щоб цього уникнути. Але маємо досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. Тому готові до різних, в тому числі найгірших варіантів, але дуже сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зберегти стабільність енергосистеми і обійтися без довготривалих відключень", - сказала Гринчук під час брифінгу в Києві у вівторок.

"Я не буду, як більшість експертів перед зимою, прогнозувати, що у нас буде по 10-12-20 годин без світла. Ми це чуємо постійно",- підкреслила міністерка.

За її словами, все залежить насамперед від результатів атак РФ, а також від швидкості відновлення.

Щодо Чернігівської області, де після ударів російських окупантів вже кілька днів діють графіки погодинних відключень електрики, очільниця Міненерго не стала прогнозувати, коли вони можуть бути відмінені.

"Сказати точний час, коли все полагодимо, дуже важко, бо ми реально щодня по декілька разів відновлюємо обʼєкти. Але намагаємося, щоб недовго це було. Ми вже вирішили дуже складну ситуацію в деяких містах. Тому хоча графіки і діють, але е/е є в людей", - описала ситуацію Гринчук.

Відносно можливих відключень газу споживачам, вона зазначила, що "розглядаються різні сценарії на різні випадки", однак висловила сподівання, що не доведеться вдаватися до найгірших з них.

"Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але використовуючи досвід в електриці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми", - підкреслила глава Міненерго.

Теги: #опалювальний_сезон #міненерго #енергетика

