Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

Господарський суд м.Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії.

Таке рішення прийняте 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

Ухвалу суду розмістив у своєму Телеграм народний депутат Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, 26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила з посади Віталія Зайченка, призначивши т.в.о. керівника Олексія Брехта, а також все правління компанії.