11:41 30.09.2025

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

Минулої доби ворог завдав вдарів по об’єктах енергетичної інфраструктури Чернігівської області.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків, тривають відновлювальні роботи", - повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

Водночас, за інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок атаки ворожих безпілотників на ранок є знеструмлені споживачі в одному з регіонів. Фахівці обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене обладнання та якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Своєю чергою, як зазначили у Міненерго, в Україні наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Станом на 30 вересня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню.

Водночас у Міненерго доповнили, що рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій АЕС становить 13,28 м і є достатнім для забезпечення потреб станції.

Водночас за інформацією "Укренерго", в Україні споживання електроенергії в останні дні демонструє тенденцію до зростання. Зокрема, 30 вересня, станом на 9:30, воно було на 8,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина – хмарна погода з дощем на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснив системний оператор.

Своєю чергою, 29 вересня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 4,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 26 вересня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

 

 

