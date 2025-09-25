Інтерфакс-Україна
Економіка
10:22 25.09.2025

Глава Мінекономіки України очікує зростання ВВП у 2025р на 2%

1 хв читати
Глава Мінекономіки України очікує зростання ВВП у 2025р на 2%
Фото: https://www.facebook.com

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%, очікує міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, тоді як раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

"Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору", – написав Соболев у Facebook в ніч на четвер за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.

За його словами, мова на зустрічі йшла про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.

Держстат минулого тижня повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.

НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі.

Нацбанк прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд – 2,4%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му – першого року повномасштабної російської агресії.

Теги: #ввп #мінекономіки #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 25.09.2025
ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

16:57 23.09.2025
Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

19:00 22.09.2025
Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

19:35 19.09.2025
Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

17:09 19.09.2025
Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

18:32 18.09.2025
Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД

Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД

13:22 18.09.2025
Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

17:35 17.09.2025
Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

10:27 16.09.2025
Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

13:19 15.09.2025
Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ОСТАННЄ

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми "єОселя"

Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

ОТП Банк завершив приєднання "ОТП Факторинг Україна"

НБУ заборонив литовській Trustee Global UAB надавати фінпослуги в Україні, компанія боротиметься

Гривневі кредити для бізнесу подешевшали у серпні до 15,1%, для населення залишилася 36,2% - НБУ

Курорт GORO Mountain Resort відкрив представництво в Києві

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА