Інтерфакс-Україна
Економіка
16:01 23.09.2025

Гривневі кредити для бізнесу подешевшали у серпні до 15,1%, для населення залишилася 36,2% - НБУ

Гривневі кредити для бізнесу подешевшали у серпні до 15,1%, для населення залишилася 36,2% - НБУ
Фото: https://bank.gov.ua/

Середня ставка за гривневими кредитами корпоративному сектору після скачку у липні з 15,5% до 16,9% в серпні впала до 15,1% річних, останній раз дешевше гривневі кредити коштували в кінці минулого року, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

За його даними, ставка валютних кредитів бізнесу залишилася на рівні 5,9% річних, тоді як гривневих кредитів для населення – на рівні 36,2% річних.

Щодо залучення депозитів юридичних осіб, то банки залишили середню ставку за ними у серпні на рівні 10,2% річних, тоді як ставка депозитів для населення збільшилася на 0,1 в.п. – до 11,0% річних.

Ставки за валютними депозитами у серпні для бізнесу зменшилися з 0,70% до 0,64%, тоді як для населення збільшилися з 0,94% до 1,01% річних.

Середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у серпні збільшилася відразу на 0,8 в.п. - до 16,5%, у тому числі за кредитами овернайт - на 0,7 в.п., до 15,5% річних, відігравши падіння у липні.

Як повідомлялося, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку на 1 в.п. – до 15,5% річних, але потім чотири рази зберігав її на цьому рівні, востаннє – у вересні.

