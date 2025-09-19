Уряд сподівається на підтримку Радою чергового збільшення оборонних витрат держбюджету-2025 – міністр фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив ймовірність того, що уряд буде вимушений подавати у Верховну Раду чергові зміни до державного бюджету на 2025 рік щодо збільшення видатків на сектор безпеки і оборони, через "ситуацію на полі бою".

"Ми зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані і коли. Ми, звичайно, до вас звернемося, як тільки таке рішення буде готове ", – сказав міністр у відповіді на запитання у Верховній Раді у п’ятницю.

Марченко зазначив, що ресурс для того, щоб закрити ці додаткові витрати, є.

"Залишилось питання, який формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемось. Тому, я сподіваюся, що ви з розумінням поставитесь на необхідність збільшити бюджет", – підсумував він, утримавшись від якихось конкретних показників.

Раніше видання "Економічна правда" повідомила, що мова йде про можливе збільшення видатків на 300 млрд грн. Кілька джерел агентства "Інтерфакс-Україна" в уряді та парламенті підтвердили, що мова йде саме про такий порядок цифр. Окрім того президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня повідомила про рішення пришвидшити виділення Україні EUR6 млрд за програмою ERA – за рахунок доходів від заморожених російських активів: це може бути зроблено вже у жовтні замість грудня.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн. Наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду, пов’язану із потребами сектору оборони, збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

У 2024 році держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн.