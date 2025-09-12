Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 12.09.2025

Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

1 хв читати
Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

Кабінет міністрів України підтвердив державну гарантію за кредитом, наданим АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Експортно-імпортним банком Китайської Народної Республіки у 2012 році на суму $1,5 млрд.

"Ухвалене рішення дозволяє забезпечити реструктуризацію боргових зобов’язань за кредитним договором між ДПЗКУ та Експортно-імпортним банком КНР, який було укладено в грудні 2012 року в сумі $1,5 млрд строком на 15 років під державні гарантії", – повідомило Міністерство довкілля та сільського господарства України в пресрелізі в п'ятницю.

Згідно з ним, відповідна постанова "Деякі питання державної гарантії, наданої у 2012 році для фінансування проєктів у сфері сільського господарства", розроблена Мінекономіки, була ухвалена на засіданні уряду 10 вересня.

Зазначається, що постанова передбачає підтвердження чинності державної гарантії, наданої у 2012 році в забезпечення вказаних боргових зобов’язань ДПЗКУ, у зв’язку з внесенням змін до кредитної угоди. Йдеться, зокрема, про відстрочку погашення кредиту та виплати відсотків за ним, а також капіталізацію нарахованих відсотків у зв’язку з відстрочкою їх виплати.

Також передбачено, що Міністерство фінансів України забезпечить врахування відповідних змін обсягів зобов’язань ДПЗКУ під час підготовки проєкту Державного бюджету України.

Водночас інші деталі в пресрелізі відсутні.

"Реалізація постанови надасть можливість зменшити фіскальні ризики, пов’язані з необхідністю виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитом ДПЗКУ", – підсумувало Мінекономіки.

Теги: #кредит #китай #дпзку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 12.09.2025
США вимагатимуть від країн "великої сімки" підвищення мит для Індії та Китаю

США вимагатимуть від країн "великої сімки" підвищення мит для Індії та Китаю

15:06 10.09.2025
РФ рекламує Китаю неіснуючий двигун для літака - СЗР

РФ рекламує Китаю неіснуючий двигун для літака - СЗР

09:00 10.09.2025
Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

15:04 04.09.2025
Ощад надав майже $11 млн кредиту на 10,4 МВт наступної черги "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт "ФВТ"

Ощад надав майже $11 млн кредиту на 10,4 МВт наступної черги "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт "ФВТ"

17:19 30.08.2025
Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

10:49 30.08.2025
Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

00:33 30.08.2025
Трамп обговорював участь Китаю в миротворчій місії в Україні – ЗМІ

Трамп обговорював участь Китаю в миротворчій місії в Україні – ЗМІ

18:16 13.08.2025
ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

11:29 13.08.2025
"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

14:41 30.07.2025
Укрексімбанк надав кредит на 135 млн грн виробнику соків "Еко-Сфера" під часткову держгарантію

Укрексімбанк надав кредит на 135 млн грн виробнику соків "Еко-Сфера" під часткову держгарантію

ВАЖЛИВЕ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

ОСТАННЄ

Укрзалізниця" запровадить строкові контракти на продаж брухту

NovaPay зареєстрував третій випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

Україна звернеться до Республіки Корея за кредитом на закупівлю 20 електропоїздів Hyundai

Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

Графік обговорень нової програми МВФ для України буде розроблений у найближчі тижні – Фонд

Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

НБУ бачить потенціал внутрішнього боргового ринку за необхідності покриття додаткових бюджетних потреб

Мінфін України очікує на продовження тісного діалогу з МВФ у найближчі тижні щодо нової програми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА