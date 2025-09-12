Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

Кабінет міністрів України підтвердив державну гарантію за кредитом, наданим АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Експортно-імпортним банком Китайської Народної Республіки у 2012 році на суму $1,5 млрд.

"Ухвалене рішення дозволяє забезпечити реструктуризацію боргових зобов’язань за кредитним договором між ДПЗКУ та Експортно-імпортним банком КНР, який було укладено в грудні 2012 року в сумі $1,5 млрд строком на 15 років під державні гарантії", – повідомило Міністерство довкілля та сільського господарства України в пресрелізі в п'ятницю.

Згідно з ним, відповідна постанова "Деякі питання державної гарантії, наданої у 2012 році для фінансування проєктів у сфері сільського господарства", розроблена Мінекономіки, була ухвалена на засіданні уряду 10 вересня.

Зазначається, що постанова передбачає підтвердження чинності державної гарантії, наданої у 2012 році в забезпечення вказаних боргових зобов’язань ДПЗКУ, у зв’язку з внесенням змін до кредитної угоди. Йдеться, зокрема, про відстрочку погашення кредиту та виплати відсотків за ним, а також капіталізацію нарахованих відсотків у зв’язку з відстрочкою їх виплати.

Також передбачено, що Міністерство фінансів України забезпечить врахування відповідних змін обсягів зобов’язань ДПЗКУ під час підготовки проєкту Державного бюджету України.

Водночас інші деталі в пресрелізі відсутні.

"Реалізація постанови надасть можливість зменшити фіскальні ризики, пов’язані з необхідністю виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитом ДПЗКУ", – підсумувало Мінекономіки.