Укрзалізниця" запровадить строкові контракти на продаж брухту

АТ "Укрзалізниця" планує запровадити строкові контракти на продаж брухту, щоб збільшити зацікавленість покупців та забезпечити прогнозоване надходження коштів для самої компанії, повідомив керівник напряму "Ремонт і виробництво" УЗ Євген Шрамко.

"Зараз лоти складають 300 тонн, 400 тонн, 1000 тонн. Ми підготуємо в рамках закону базу для того, щоб виставляли брухт, який ще буде перероблятися. Його ще фізично на площадці немає, але ми його будемо різати, переробляти, для того, щоб відвантажувати покупцю", - наголосив Шрамко на зустрічі з асоціаціями та бізнесом в Києві в четвер.

За його словами, це дасть можливість покупцям мати прогнозоване надходження брухту та працювати за великими контрактами.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час зустрічі йшлося про те, що за період з червня по серпень 2025 року успішно було проведено 77 аукціонів, продано 28,2 тис. тонн брухту. Зараз готово до продажу 95,5 тис. тонн, у тому числі виставлено на торги 22,6 тис. тонн. Додатково готується до продажу 131 тис. тонн.

Шрамко також повідомив, що що було зменшено єдину ціну на послуги навантаження до 1,143 тис. грн з ПДВ, але зараз компанія виставляє брухт за ціною, яка диференційована а залежності від точки навантаження та способу навантаження.

В той же час ціна наразі не залежить від типу брухту, але в перспективі це може бути змінено.

Як повідомлялося, у червні цього року УЗ провела перші успішні онлайн-аукціони з продажу металобрухту після понад півторарічної паузи.