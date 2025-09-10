Інтерфакс-Україна
Економіка
19:58 10.09.2025

"Укрзалізниця" потребує запровадження ПСО для пасажирських перевезень – перша заступниця голови комітету Ради

Залізничні пасажирські перевезення в Україні, монополістом яких сьогодні є "Укрзалізниця" потребують запровадження механізму Public Service Obligations (PSO, ПСО) – прогнозованої компенсації пільгових перевезень, вважає перша заступниця голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко (фракція "Голос").

"Пасажирка має дуже багато пільгових пасажирів, які платять або 0, або 50%, наприклад, як УБД і так далі. У нас є цілий ряд пільговиків, які користуються транспортом, включаючи залізничний, і це, де-факто, не компенсується державою і не компенсується місцевими органами влади", - сказала вона на експертній дискусії Центру транспортних стратегій "Тарифи на залізничні вантажні перевезення у 2025-2026рр" у середу.

За її словами, без впровадження комплексом законів ПСО "Укрзалізниця" буде змушена постійно звертатися до уряду та Верховної Ради за фінансуванням збиткових пасажирських перевезень.

Сірко додала, що ПСО дозволять зробити цю сферу прозорою та нагадала, що Україна зобов'язалася імплементувати ці норми в рамках програми Ukraine Facility.

"На жаль, пасажирка і так продовжує бути збитковою. Це вимагає від "Укрзалізниці" оптимізацію всіх процесів, оптимізацію своєї операційної діяльності, розуміння капітальних вкладень на 3-5 років і розуміння збитковості на 3-5 років", - зазначила також перша заступниця голови профільного парламентського комітету.

Як повідомлялося, операційний збиток "Укрзалізниці" від міжміських та міжнародних пасажирських перевезень за минулий рік склав 8,81 млрд грн за доходу 10,67 млрд грн, тоді як від приміських – 9,31 млрд грн за доходу 0,52 млрд грн.

Верховна Рада нещодавно внесла зміни до державного бюджету на 2025 рік, та направила "Укрзалізниці" 8 млрд грн податку на прибуток банків, які мали б іти до бюджету Києва. У травні цього року "Укрзалізниця" також отримала з бюджету 4,3 млрд грн на підтримку пасажирських перевезень в умовах війни.

 

Теги: #укрзалізниця #pso

