НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), розпочала дослідження за фактом істотного коливання цін на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН) у серпні та вересні 2025 року.

"За результатами моніторингу ринкової поведінки учасників оптового енергетичного ринку та на підставі відповідних повідомлень щодо можливих зловживань, НКРЕКП (…) здійснює попереднє дослідження по факту істотних коливань цін на РДН у серпні та вересні 2025 року", - повідомив на сайті регулятор у середу.

Комісія здійснює дослідження відповідно до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, затвердженого відповідною постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року №1756.

Як повідомлялося, за результатами торгів на ринку "на добу наперед" (РДН), що проводяться на платформі АТ "Оператор ринку", починаючи з 1 вересня 2025 року спостерігалося різке падіння ціни електричної енергії. Зокрема, за даними "Оператора ринку", станом на 5 вересня ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 3 084,83 грн/МВт*год, в цілому середнє значення вказаного показника з початку вересня склало 3 328,02 грн/МВт*год, що на 36% менше, ніж у серпні – 5 188,79 грн/МВт*год.

В Energy Club заявили, що в результаті цінового падіння на спотовому ринку е/е з початку вересня учасники ринку-трейдери, постачальники та балансуючі групи — вже зазнали збитків на кілька мільярдів гривень. Цінова криза провокує ланцюгову реакцію: споживачі масово розривають контракти з фіксованими цінами, руйнується платіжна дисципліна, а компанії не можуть виконати зобов’язання перед виробниками.

Своєю чергою, ексміністерка енергетики Ольга Буславець вважає ситуацію з падінням цін на спотовому ринку е/е у перші п'ять днів вересня цілком логічною з врахування сезонних факторів та такою, що мала виникнути раніше – ще в останній декаді серпня.

"Це логічно для вересня, коли переважна більшість генерації відремонтована, зокрема, блоків АЕС, сонячна генерація продовжує генерувати значні обсяги електроенергії, а погода сприяє її помірному споживанню", - написала вона на сторінці у Facebook 5 вересня.

За словами ексміністерки, наразі пропозиція електроенергії на ринку значно переважає попит на неї.

"Так (зниженням цін - ІФ-У) ринок електроенергії мав відреагувати ще в останню декаду серпня, після виходу з ремонтів двох блоків АЕС і створення значного профіциту в енергосистемі. Але ціни тримались навпаки аномально високими", - зазначила вона.

На думку Буславець, НКРЕКП мала б вивчити причинно-наслідкові зв’язки цінової ситуації на енергоринку, з’ясувати, дії яких учасників призводять до неринкового ціноутворення та зробити певні висновки і кроки щодо усунення подібних явищ у подальшому.

Україна у серпні 16 разів посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.