Інтерфакс-Україна
Економіка
17:19 10.09.2025

НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

3 хв читати
НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), розпочала дослідження за фактом істотного коливання цін на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН) у серпні та вересні 2025 року.

"За результатами моніторингу ринкової поведінки учасників оптового енергетичного ринку та на підставі відповідних повідомлень щодо можливих зловживань, НКРЕКП (…) здійснює попереднє дослідження по факту істотних коливань цін на РДН у серпні та вересні 2025 року", - повідомив на сайті регулятор у середу.

Комісія здійснює дослідження відповідно до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, затвердженого відповідною постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року №1756.

Як повідомлялося, за результатами торгів на ринку "на добу наперед" (РДН), що проводяться на платформі АТ "Оператор ринку", починаючи з 1 вересня 2025 року спостерігалося різке падіння ціни електричної енергії. Зокрема, за даними "Оператора ринку", станом на 5 вересня ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 3 084,83 грн/МВт*год, в цілому середнє значення вказаного показника з початку вересня склало 3 328,02 грн/МВт*год, що на 36% менше, ніж у серпні – 5 188,79 грн/МВт*год.

В Energy Club заявили, що в результаті цінового падіння на спотовому ринку е/е з початку вересня учасники ринку-трейдери, постачальники та балансуючі групи — вже зазнали збитків на кілька мільярдів гривень. Цінова криза провокує ланцюгову реакцію: споживачі масово розривають контракти з фіксованими цінами, руйнується платіжна дисципліна, а компанії не можуть виконати зобов’язання перед виробниками.

Своєю чергою, ексміністерка енергетики Ольга Буславець вважає ситуацію з падінням цін на спотовому ринку е/е у перші п'ять днів вересня цілком логічною з врахування сезонних факторів та такою, що мала виникнути раніше – ще в останній декаді серпня.

"Це логічно для вересня, коли переважна більшість генерації відремонтована, зокрема, блоків АЕС, сонячна генерація продовжує генерувати значні обсяги електроенергії, а погода сприяє її помірному споживанню", - написала вона на сторінці у Facebook 5 вересня.

За словами ексміністерки, наразі пропозиція електроенергії на ринку значно переважає попит на неї.

"Так (зниженням цін - ІФ-У) ринок електроенергії мав відреагувати ще в останню декаду серпня, після виходу з ремонтів двох блоків АЕС і створення значного профіциту в енергосистемі. Але ціни тримались навпаки аномально високими", - зазначила вона.

На думку Буславець, НКРЕКП мала б вивчити причинно-наслідкові зв’язки цінової ситуації на енергоринку, з’ясувати, дії яких учасників призводять до неринкового ціноутворення та зробити певні висновки і кроки щодо усунення подібних явищ у подальшому.

Україна у серпні 16 разів посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Теги: #нкрекп #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 09.09.2025
Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

11:02 09.09.2025
1,3 ГВт ВЕС окуповано РФ, ще 40 МВт знищено чи пошкоджено - представник ОП

1,3 ГВт ВЕС окуповано РФ, ще 40 МВт знищено чи пошкоджено - представник ОП

19:42 08.09.2025
Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

18:54 05.09.2025
Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

18:22 05.09.2025
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

18:10 05.09.2025
Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

09:12 05.09.2025
Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

14:39 03.09.2025
Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

13:40 02.09.2025
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

Укрексімбанк профінансував 700 МВт ВДЕ, приблизно 300 МВт з яких – ВЕС - член правління

Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА