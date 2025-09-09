Інтерфакс-Україна
Економіка
17:47 09.09.2025

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

В умовах профіциту електричної енергії у денні години доби та високої конкуренції за експортний потенціал пропускної спроможності міждержавних перетинів, генеруючі компанії занижують цінові заявки на ринку "на добу наперед" (РДН) з метою, щоб не попасти на балансуючий ринок.

Таку думку висловив начальник департаменту адміністратора розрахунків НЕК "Укренерго" Олександр Волков у дискусії Energy Club "Криза на ринку електроенергії – падіння цін та загроза для ОЗП 2025/2026" у вівторок.

"У цій ситуації (…) генеруючі компанії починають занижувати свої цінові заявки з метою того, щоб не допустити попадання в небаланси і по максимуму продати електроенергію, щоб не попасти на балансуючий ринок, який має значну затримку розрахунків в часі", - сказав він.

За словами Волкова, в Україні є ряд підприємств, які мають затримку у розрахунках на балансуючому ринку, з причини чого "Укренерго" не може забезпечити вчасні розрахунки з генерацією.

"Але у цій ситуації ми намагаємося все-таки запровадити підтримку генерації, ми проводимо постійну щомісячну вчасну оплату за системними обмеженням генерації, але все одно це не покриває на 100% розрахунки на балансуючому ринку", - зазначив він.

Своєю чергою, як повідомили в Energy Club, в результаті цінового падіння на спотовому ринку е/е з початку вересня учасники ринку-трейдери, постачальники та балансуючі групи — вже зазнали збитків на кілька мільярдів гривень. Цінова криза провокує ланцюгову реакцію: споживачі масово розривають контракти з фіксованими цінами, руйнується платіжна дисципліна, а компанії не можуть виконати зобов’язання перед виробниками. Виникає також пряма загроза фінансуванню генерації та стабільному проходженню осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2025/2026 років.

Водночас, як повідомлялося, ексміністерка енергетики Ольга Буславець вважає ситуацію з падінням цін на спотовому ринку е/е у перші п'ять днів вересня цілком логічною з врахування сезонних факторів та такою, що мала виникнути раніше – ще в останній декаді серпня.

"Це логічно для вересня, коли переважна більшість генерації відремонтована, зокрема, блоків АЕС, сонячна генерація продовжує генерувати значні обсяги електроенергії, а погода сприяє її помірному споживанню", - написала вона на сторінці у Facebook 5 вересня.

За словами ексміністерки, наразі пропозиція електроенергії на ринку значно переважає попит на неї.

За результатами торгів на ринку "на добу наперед" (РДН), що проводяться на платформі АТ "Оператор ринку", починаючи з 1 вересня 2025 року спостерігалося різке падіння ціни електричної енергії на 36%. Зокрема, за даними "Оператора ринку", станом на 5 вересня ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 3 084,83 грн/МВт*год, в цілому середнє значення вказаного показника з початку вересня склало 3 328,02 грн/МВт*год, що на 36% менше, ніж у серпні – 5 188,79 грн/МВт*год.

Своєю чергою, як повідомили інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг, наразі регулятор досліджує вказану цінову ситуацію на спотовому ринку е/е України.

Україна у серпні 16 разів посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

