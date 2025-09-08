Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для покупців з Азії та Європи, йдеться в повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.

Основний сорт, що поставляється в Азію, - Arab Light - подешевшає на $1 за барель. Він коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, зазначає Saudi Aramco.

Ціни для Північно-Західної Європи та Середземномор'я опустяться на $0,8 за барель. Для покупців зі США ціна на більшість сортів буде зменшена на $0,1 за барель.