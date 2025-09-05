Інтерфакс-Україна
Економіка
16:59 05.09.2025

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний вважає ухвалення законопроєкту про віртуальні активи в першому читанні важливим кроком до легалізації цього ринку, однак наполягає на чіткому врегулюванні розподілу повноважень між регуляторами, щоб Нацбанк лишався ефективним в рамках своїх повноважень.

"Нацбанк наразі вважає, що є нагальна необхідність в легалізації і, відповідно, підготовці якісного законодавства (ринку ВА - ІФ-У). НБУ готовий стати ефективним регулятором цієї сфери, за яку ми відповідаємо. Але є частина учасників, які працюють на ринку ВА, які не є нашими піднаглядними", - сказав він, відповідаючи на питання щодо вибору регулятора крипторинку в Україні на конференції "Global Outlook: Strategic Momentum", яку організувала Європейська бізнес асоціація (ЄБА) в Києві в п’ятницю.

За його словами, до другого читання необхідно доопрацювати документ із залученням комітету, бізнесу, профільних асоціацій, експертів та міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

Пишний зазначив, що НБУ готовий здійснювати регулювання в межах свого мандату, проте виступає проти надання віртуальним активам статусу платіжного засобу, крім токенів електронних грошей. В центробанку розуміють, яким має виглядати законопроєкт до другого читання, щоб ринок ВА здобув якісне регулювання і, відповідно, перспективу розвитку.

Як зазначив очільник Нацбанку, головним завданням на етапі підготовки законопроєкту до другого читання є забезпечення балансу між розвитком інноваційних фінансових інструментів та збереженням якості виконання основних функцій регулятора.

Пишний підкреслив, що ринок віртуальних активів потребує якісного законодавчого врегулювання з урахуванням європейських директив та українських реалій. Водночас центральний банк не готовий до передачі частини своїх монетарних повноважень у цій сфері.

"Ми хочемо бути ефективним регулятором в тій частині мандату, за яку відповідаємо… Нам треба відповідати тому запиту, який сьогодні формує високий рівень технологічності, але не втрачати при цьому якість виконання пруденційного мандату і реалізації наших основних функцій", - наголосив Пишний.

Як повідомлялось, Верховна Рада у середу, 3 вересня, 246 голосами за мінімуму у 226 голосів прийняла у першому читанні законопроєкт №10225-д щодо легалізації ринку ВА в Україні та визначення правил їх оподаткування.

Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев, коментуючи голосування Ради повідомив, що в питанні визначення регулятора комітет схиляється до Національного банку України.

"В умовах нормальності таким регулятором мала б бути Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Але на сьогодні цей орган не спроможний професійно і репутаційно, адже пов’язаний із численними корупційними скандалами та фактичною відсутністю фондового ринку в Україні", - пояснив журналістам очільник комітету на брифінгу.

