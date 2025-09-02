Інтерфакс-Україна
Економіка
11:32 02.09.2025

Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ

Національний банк України (НБУ) наразі задоволений тим операційним дизайном, який є, та вважає його оптимальним, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"В меморандумах за результатами кількох останніх переглядів за програмою з МВФ є згадка про те, що ми будемо аналізувати та, за необхідності, повертатися до інструментів абсорбції ліквідності з більшою строковістю. Мова про двотижневі депозитні сертифікати, які ми використовували до повномасштабного вторгнення. На нашу думку, поки що для цього передумови не настали", – сказав він.

Ніколайчук нагадав, що поточний операційний дизайн передбачає в якості основної операції розміщення депозитних сертифікатів "овернайт" за обліковою ставкою, а також додатковий інструмент – тримісячні депозитні сертифікати, який продемонстрував себе дуже ефективним у калібруванні монетарних умов, створенні додаткових стимулів для забезпечення привабливості гривневих депозитів.

"Водночас ми розуміємо, що у майбутньому, якщо ми матимемо на меті розвиток грошового ринку (як першу ланку фінансового ринку), то, скоріш за все, будемо знову повертатися до коридору навколо центральної точки (яка визначатиметься обліковою ставкою) з відповідними операціями, наприклад, двотижневими депозитними сертифікатами", – додав перший заступник голови НБУ.

