Інтерфакс-Україна
Економіка
11:17 02.09.2025

Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ

2 хв читати
Ресурс внутрішнього боргового ринку для фінансування дефіциту державного бюджету України зберігається, але він не є бездонним, тож критична необхідність зовнішнього фінансування зберігається, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"За нашими оцінками, потенціал ринку може вимірюватися парою сотень мільярдів гривень, але точно вони не зможуть покрити всі потреби бюджету. Як і раніше, ми очікуємо, що основний тягар з фінансування дефіциту бюджету буде покладатися на міжнародних партнерів", – наголосив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, наприкінці липня Рада внесла зміни до державного бюджету України на цей рік, згідно з якими його чисте фінансування за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) було збільшено з 17 млрд грн до 250 млрд грн.

На думку Нацбанку, зазначив Ніколайчук, поточна ліквідність і глибина внутрішнього боргового ринку дозволяють Міністерству фінансів залучити необхідний ресурс без додаткових заходів.

"Водночас, якщо ми будемо бачити необхідність підтримати колег з уряду, ми ще раз зможемо відкалібрувати параметри нашого операційного дизайну і параметри нормативів обов'язкового резервування, щоб полегшити завдання Мінфіну", – додав він.

Представник Нацбанку також зауважив, що багато у чому результат і потреба в такому кроці залежатимуть від низки чинників: від того, наскільки ця потреба наприкінці року реалізовуватиметься і наскільки складно буде Мінфіну її задовольнити без додаткових заходів.

Коментуючи побоювання деяких експертів, що частка державних паперів в активах банків начебто завелика, Ніколайчук пояснив, що сама по собі певна частка тих чи інших інструментів у балансах банків не створює ризиків, а необхідно дивитися на ринковість умов утримання цих інструментів, рівень та перелік ризиків, які ці інструменти несуть.

Він нагадав, що банки оцінюють ризики від інвестування у фінансові інструменти не лише базуючись на переліку мінімально необхідних ризиків для покриття капіталом (кредитний, ринковий, операційний), але і додатково визначають ризики за ICAAP – внутрішнім процесом оцінки достатності капіталу. За його словами, результати ICAAP є предметом пильного аналізу у процесі нагляду, і зараз Нацбанк не вбачає надмірних ризиків, які банки не могли б контролювати та покрити капіталом.

"Крім того, із вересня запроваджується новий коефіцієнт левериджу (LR), що передбачає додаткове покриття ризиків нарощування позабалансових зобов’язань, державних цінних паперів та інструментів НБУ. Згідно з тестовими розрахунками більшість банків без проблем виконають нову вимогу і зможуть надалі нарощувати ці операції, передусім вкладення в ОВДП", – повідомив Ніколайчук.

Він додав, що частка державних цінних паперів в активах залишається на "довоєнних" рівнях.

"З огляду на сукупність цих факторів, досить висока частка ОВДП у балансах банків наразі не створює ризиків для їхньої діяльності", – підсумував перший заступник голови НБУ.

