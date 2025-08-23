Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 20 днів серпня 2025 року становив 5 409,89 грн/МВт*год, збільшившись на 8,1% порівняно з аналогічним періодом липня (5 005,05 грн/МВт*год) і продовживши динаміку цінового зростання другий місяць поспіль.

Як повідомлялося, за 20 днів липня вказаний показник зріс на на 6,9% порівняно з аналогічним періодом червня (4 680,71 грн/МВт*год).

Своєю чергою, як свідчать дані АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за дві декади серпня була зафіксована на рівні 5 566,21 грн/МВт*год, що на 9,5% більше, ніж за 20 днів попереднього місяця (5 085,14 грн/МВт*год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 20 днів серпня е/е становила 5 384,15 грн/МВт*год, що на 10,8% вище за середньозважену ціну, сформовану за дві декади липня – 4 857,82 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 20 днів серпня становить 1 611 278,6 МВт*год, на ВДР акцептовано 97 428,7 МВт*год. У порівнянні з таким же періодом липня обсяг торгів на РДН за 20 днів серпня знизився на 10,75%, пропозиція зменшилася на 10,75%, попит впав на 10,71%", - повідомив "Оператор ринку".

За даними ENTSOE, Україна за 20 днів серпня 13 разів (2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19 серпня) посіла перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Натомість у липні Україна лідирувала за вказаним показником серед 27 європейських країн п'ять разів (18, 27-30 липня), червні – шість (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), травні – 11 (1-8, 11, 17 і 25 травня), квітні – п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.