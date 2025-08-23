Інтерфакс-Україна
Економіка
17:05 23.08.2025

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

2 хв читати
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 20 днів серпня 2025 року становив 5 409,89 грн/МВт*год, збільшившись на 8,1% порівняно з аналогічним періодом липня (5 005,05 грн/МВт*год) і продовживши динаміку цінового зростання другий місяць поспіль.

Як повідомлялося, за 20 днів липня вказаний показник зріс на на 6,9% порівняно з аналогічним періодом червня (4 680,71 грн/МВт*год).

Своєю чергою, як свідчать дані АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за дві декади серпня була зафіксована на рівні 5 566,21 грн/МВт*год, що на 9,5% більше, ніж за 20 днів попереднього місяця (5 085,14 грн/МВт*год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 20 днів серпня е/е становила 5 384,15 грн/МВт*год, що на 10,8% вище за середньозважену ціну, сформовану за дві декади липня – 4 857,82 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 20 днів серпня становить 1 611 278,6 МВт*год, на ВДР акцептовано 97 428,7 МВт*год. У порівнянні з таким же періодом липня обсяг торгів на РДН за 20 днів серпня знизився на 10,75%, пропозиція зменшилася на 10,75%, попит впав на 10,71%", - повідомив "Оператор ринку".

За даними ENTSOE, Україна за 20 днів серпня 13 разів (2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19 серпня) посіла перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Натомість у липні Україна лідирувала за вказаним показником серед 27 європейських країн п'ять разів (18, 27-30 липня), червні – шість (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), травні – 11 (1-8, 11, 17 і 25 травня), квітні – п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.

Теги: #ціни #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:39 23.08.2025
Ціни на електроенергію в Україні продовжують зростати при її значному профіциті – ексміністерка енергетики

Ціни на електроенергію в Україні продовжують зростати при її значному профіциті – ексміністерка енергетики

18:23 22.08.2025
Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

18:48 21.08.2025
Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

18:14 20.08.2025
Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

12:19 15.08.2025
Україна 1-15 серпня 10 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

Україна 1-15 серпня 10 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

14:45 11.08.2025
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

09:08 11.08.2025
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

16:06 10.08.2025
Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

17:40 08.08.2025
З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

12:36 08.08.2025
ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

ВАЖЛИВЕ

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

ОСТАННЄ

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалют на відкритті наступної сесії - Гетманцев

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте – девелопери

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та приблизно 11 млрд куб. м газу – Кулеба

Укрексімбанк ввів у правління директора департаменту корпоративного бізнесу Мойсєєнка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА