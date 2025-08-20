Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

Фото: https://www.facebook.com/

Міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев окреслив пріоритетні напрями оновленого міністерства в галузі сільського господарства під час робочої зустрічі з комітетом Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

"Це наша перша зустріч після об’єднання. На порядку денному — ключові напрями, по яким активно будемо працювати разом, а також — обговорення проєкту Програми дій уряду", - зазначив міністр у Facebook.

За його словами, Мінекономіки має кілька наскрізних політик, серед яких — євроінтеграція, підтримка приватного сектору, приватизація.

"Саме в агросекторі є багато підприємств, які потребують ефективного власника для модернізації, тож закликаємо депутатів тут максимально сприяти", - підкреслив Соболев.

Крім того, він назвав серед пріоритетів міністерства дерегуляцію для білого бізнесу, гнучкий ринок праці, зростання інвестицій в аграрний сектор та умови, розширення експортних можливостей, зокрема, страхування товарів та розвиток співпраці з ЕКА.

У планах Мінекономіки по агронапрямку Соболев також згадав завершення оновлення законодавства для пришвидшення реформи меліорації та передачі меліоративних систем організаціям водокористувачів; запуск держпрограм із підтримки тваринництва і фермерів прифронтових територій; відкриття доступу до 5 нових ринків збуту аграрної продукції; ухвалення довгострокового плану розвитку сільських територій; запуск грантової програми підтримки будівництва овочесховищ; реформу контролю та дерегуляція у сфері рибальства; моніторинг ґрунтів на землях, які постраждали від бойових дій.

Мінекономіки має намір створити Координаційну раду з питань розвитку біоенергетичного потенціалу сільського господарства, Фонд розвитку зрошення, Державний фонд підтримки сільгосптоваровиробників і Виплатну агенцію.

Міністр запевнив, що уряд підійде до реформи зрошення комплексно і буде балансувати всі рішення з екологічним комітетом. Говорячи про овочесховища, Соболев пообіцяв залучити іноземне фінансування через вже напрацьовані урядом механізми підтримки.