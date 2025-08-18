Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про нові поставки газу – Гринчук

Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про наступні поставки природного газу, а також веде перемовини про його накачування у свої підземні сховища нерезидентами та про видобуток в рамках Українсько-американського фонду відбудови, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Ведемо переговори, азербайджанці в цьому зацікавлені", – сказала Гринчук під час спілкування з журналістами в рамках презентації Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Вона допустила, що нові поставки можуть відбутися ще до початку ОЗП: "Якщо встигнемо, новий контракт укладемо, тоді продовжимо".

Гринчук також звернула увагу, що ведуться перемовини щодо закачки газу нерезидентами в підземні сховища України та проєктів видобутку в рамках Українсько-американського фонду відбудови.

"Ми працюємо з партнерами, в нас зараз тривають технічні консультації і щодо проєктів з нашими газовими сховищами, щоб збільшувати частку країн-партнерів в їхньому використанні, і щодо проєктів з видобутку в рамках фонду відбудови", – сказала міністерка.

"Я думаю, що є інтерес партнерів саме до бізнес-проєктів в газовому секторі", – підкреслила вона.

Міністерка зазначила, що Україна зараз "недалеко" від анонсованої урядом цілі накопичити на початок опалювального сезону щонайменше 13,2 млрд куб. м, але розраховує й на більші обсяги газу.

"Може бути більше. Ми на це дуже розраховуємо. Хоча дуже обережні в своїх прогнозах, тому що під час атак на газотранспортну інфраструктуру дійсно було втрачено і великий відсоток видобутку, і постраждало транспортування. Втім, великий відсоток пошкодженого обладнання відновлено. Зараз ми наздоганяємо ті темпи, які втратили за період, коли відновлювали об’єкти "Нафтогазу", – пояснила Гринчук.

Як повідомлялося, наприкінці липня 2025 року Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до групи SOCAR. "Нафтогаз" зазначив, що також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія- Румунія - український кордон.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, йдеться про невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці.

Вночі 18 серпня РФ завдала чергового удару по нафтобазі SOCAR в Одеській області, який призвів до масштабної пожежі та значних руйнувань. За інформацією директора консалтингової компанії А-95, цього разу нафтобаза повністю зруйнована.