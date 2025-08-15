АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вивчить стан конкуренції на ринку медичних онлайн-пошукових систем та розгляне справу про концентрацію у вигляді набуття найбільшим оператором мобільного зв'язку "Київстар" контролю над власником сервісу Tabletki.ua ТОВ "МТПК".

Як повідомляє АМКУ, за результатами аналізу матеріалів, доданих до заяви про надання дозволу на покупку "МТПК", комітет встановив, що учасники концентрації є власниками онлайн пошукових систем Helsi та Tabletki.ua, на яких розміщені інформаційні матеріали у сфері охорони здоров’я та фармацевтичної продукції.

Комітет зауважив, що сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35%, тому "за певних умов концентрація може призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на одному із задіяних у концентрації ринків, що є підставою для її заборони".

"В рамках розгляду справи про концентрацію, АМКУ планує здійснити поглиблене дослідження стану конкуренції на задіяних в концентрації товарних ринках", - повідомляє АМКУ.

Згідно зі звітом "Київстар", компанія в серпні 2022 року придбала контрольний пакет акцій цифрової платформи охорони здоров'я Helsi, а в травні 2025 року збільшили свою частку в Helsi з 69,99% до 97,99%.

Дохід Helsi за 2024 рік збільшився на 48% порівняно з 2023 роком – до $ 5,1 млн.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року "Київстар" звернувся до АМКУ з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК". Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, натомість 29 листопада комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Tabletki.ua - це сайт і додаток, через який можна знайти та забронювати в конкретній аптеці ліки, фармацевтичні препарати. За даними сервісу за підсумками 2023 року сервіс мав більше 10 млн користувачів та понад 12 тис. аптек-партнерів.

Власниками ТОВ "МТПК" виступають Олександр, Наталія та Євген Муравщики (23%,23% та 10% відповідно), Юрій Савин (20%), Володимир Осьмачко (15%) та Вадим Рогатинський (9%).