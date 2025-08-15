"Укрзалізниця" обговорює майбутнє вагоноремонтного напряму з бізнесом з опціями оренди, продажу та ДПП

АТ "Укрзалізниця" розглядає оренду, продаж або державно-приватне партнерство (ДПП) частини вагоноремонтних потужностей як один варіантів трансформації вагоноремонтного напряму та залучає бізнес до відкритого обговорення майбутньої моделі його розвитку, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у п’ятницю на зустрічі з бізнесом, міжнародними фінансовими інституціями та експертами, наголосив, що рішення мають бути ефективними та швидко впроваджуваними, адже важливо вивести вагоноремонтну галузь у прибуток.

Як зазначили у компанії, обсяги вантажних перевезень в Україні вже скоротилися зі 180 млрд т/км у 2021 році до 113 млрд т/км у 2024 році, а перевезення вагонами компанії – з 1206 тис. до 727 тис., а цього року очікується зменшення цих показників відповідно до 106 млрд т/км та 481 тис.

Було наголошено, що такі умови спричинили зниження обсягів ремонтів вагонів з 31,75 тис. у 2021 році (з них вагони "Укрзалізниці" – 20,15 тис.) до 24,23 тис. у 2024 році (12,48 тис.), а цього року очікується подальше скорочення до 14,04 тис. (3,96 тис.).

За рахунок зменшення завантаження кількість прибуткових вагоноремонтних підрозділів, які складаються з 25 депо та чотирьох заводів, знизилась у два рази – до восьми, пояснили у компанії. Очікується, що сумарні збитки вагоноремонтного напряму можуть сягнути 600 млн грн.

Член правління "Укрзалізниці", керівник напрямку "Ремонт і виробництво" Євген Шрамко зауважив, що протягом наступного десятиліття понад 50% наявного вагонного парку буде виведено з експлуатації, а прогнози щодо приватного сектора подібні – близько 44%.

Згідно з наданими матеріалами, ще до 2030 року за наявної ситуації вибуття парку "Укрзалізниці", який налічує 80,4 тис. вагонів, може скласти 38%, а парку з 79,8 тис. приватних вагонів – 19%.

Як зауважили у компанії під час зустрічі, цього року, як очікується, буде побудовано в два рази менше нових вагонів порівняно з 2024 роком, коли цей показник склав 2,72 тис.

Окремо, обговорювалось питання правового забезпечення трансформацій. Учасники акцентували, що зміни у сфері державного майна мають базуватись на чіткій нормативно-правовій базі, щоб уникнути юридичних ризиків і надмірного втручання з боку правоохоронних органів.

Спікери, зокрема, регіональний директор EPSA у регіонах DACH та CEE Марк Клоепфель зазначив, що поки проєктів з "Укрзалізницею" не було, але компанія також відкрита до співпраці. Асоційований директор, старший банкір Групи сталої інфраструктури ЄБРР Денис Гайовий підтвердив, що інституція вже співпрацює з "Укрзалізницею" та готова детальніше вивчити можливості для кооперації у сфері вагоноремонту.