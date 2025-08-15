Інтерфакс-Україна
Економіка
15:41 15.08.2025

"Укрзалізниця" обговорює майбутнє вагоноремонтного напряму з бізнесом з опціями оренди, продажу та ДПП

2 хв читати
"Укрзалізниця" обговорює майбутнє вагоноремонтного напряму з бізнесом з опціями оренди, продажу та ДПП

АТ "Укрзалізниця" розглядає оренду, продаж або державно-приватне партнерство (ДПП) частини вагоноремонтних потужностей як один варіантів трансформації вагоноремонтного напряму та залучає бізнес до відкритого обговорення майбутньої моделі його розвитку, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у п’ятницю на зустрічі з бізнесом, міжнародними фінансовими інституціями та експертами, наголосив, що рішення мають бути ефективними та швидко впроваджуваними, адже важливо вивести вагоноремонтну галузь у прибуток.

Як зазначили у компанії, обсяги вантажних перевезень в Україні вже скоротилися зі 180 млрд т/км у 2021 році до 113 млрд т/км у 2024 році, а перевезення вагонами компанії – з 1206 тис. до 727 тис., а цього року очікується зменшення цих показників відповідно до 106 млрд т/км та 481 тис.

Було наголошено, що такі умови спричинили зниження обсягів ремонтів вагонів з 31,75 тис. у 2021 році (з них вагони "Укрзалізниці" – 20,15 тис.) до 24,23 тис. у 2024 році (12,48 тис.), а цього року очікується подальше скорочення до 14,04 тис. (3,96 тис.).

За рахунок зменшення завантаження кількість прибуткових вагоноремонтних підрозділів, які складаються з 25 депо та чотирьох заводів, знизилась у два рази – до восьми, пояснили у компанії. Очікується, що сумарні збитки вагоноремонтного напряму можуть сягнути 600 млн грн.

Член правління "Укрзалізниці", керівник напрямку "Ремонт і виробництво" Євген Шрамко зауважив, що протягом наступного десятиліття понад 50% наявного вагонного парку буде виведено з експлуатації, а прогнози щодо приватного сектора подібні – близько 44%.

Згідно з наданими матеріалами, ще до 2030 року за наявної ситуації вибуття парку "Укрзалізниці", який налічує 80,4 тис. вагонів, може скласти 38%, а парку з 79,8 тис. приватних вагонів – 19%.

Як зауважили у компанії під час зустрічі, цього року, як очікується, буде побудовано в два рази менше нових вагонів порівняно з 2024 роком, коли цей показник склав 2,72 тис.

Окремо, обговорювалось питання правового забезпечення трансформацій. Учасники акцентували, що зміни у сфері державного майна мають базуватись на чіткій нормативно-правовій базі, щоб уникнути юридичних ризиків і надмірного втручання з боку правоохоронних органів.

Спікери, зокрема, регіональний директор EPSA у регіонах DACH та CEE Марк Клоепфель зазначив, що поки проєктів з "Укрзалізницею" не було, але компанія також відкрита до співпраці. Асоційований директор, старший банкір Групи сталої інфраструктури ЄБРР Денис Гайовий підтвердив, що інституція вже співпрацює з "Укрзалізницею" та готова детальніше вивчити можливості для кооперації у сфері вагоноремонту.

Теги: #укрзалізниця #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 13.08.2025
"Укрзалізниця " за тиждень заблокувала 271 акаунт через спроби масового викупу квитків

"Укрзалізниця " за тиждень заблокувала 271 акаунт через спроби масового викупу квитків

21:07 08.08.2025
Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

11:52 08.08.2025
Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

Forbes University – форум про освіту, що рухає економіку

10:56 08.08.2025
"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

09:00 07.08.2025
Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

16:53 06.08.2025
Посол Японії обговорив з Марченком реформу митниці та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні

Посол Японії обговорив з Марченком реформу митниці та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні

20:00 05.08.2025
"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

17:50 05.08.2025
Релокація підприємств за кордон набуває характеру стратегічного планування для диверсифікації ризиків – юрист

Релокація підприємств за кордон набуває характеру стратегічного планування для диверсифікації ризиків – юрист

09:50 05.08.2025
У рамках форуму в Японії між бізнесами підписано меморандумів і договорів на майже $1 млрд - Качка

У рамках форуму в Японії між бізнесами підписано меморандумів і договорів на майже $1 млрд - Качка

20:55 04.08.2025
Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

ВАЖЛИВЕ

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

ОСТАННЄ

Perfect Group вийшов із двох спільних з Saga Development проєктів ЖК

Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

Україна 1-15 серпня 10 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex

Україна у липні незначно зменшила імпорт електрогенераторів до червня-2025, акумуляторів – на 7%

Директорка департаменту Мінекономіки, ексочільниця ОГХК Максименко очолила АРМА

Релокація стає частиною стратегії розвитку українських підприємств, її юридичні аспекти в українському законодавстві не визначені – юристи

Реальний ВВП України в липні скоротився на 1%, проте загалом зростання економіки у ІІ кв. склало 1,7% - ІЕД

Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА