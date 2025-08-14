Україна у липні незначно зменшила імпорт електрогенераторів до червня-2025, акумуляторів – на 7%

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в липні скоротився на 1,7% порівняно з червнем-2025 – до $127,75 млн, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно зі статданими, найчастіше в липні електрогенератори та перетворювачі ввозили з Чехії ($40,4 млн), Румунії ($22,7 млн) та Австрії ($1,6 млн), тоді як у червні з Чехії було ввезено обладнання на $39,7 млн, Румунії - на $25,2 млн, Австрії – на $5,9 млн.

Загалом у січні-липні поточного року в Україну було ввезено таке обладнання на $889,85 млн, зокрема з Чехії - на $200,1 млн, Румунії - на $124,3 млн, Австрії – на $96,1 млн.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року імпорт електрогенераторних установок і електричних перетворювачів збільшився у 7,1 раза порівняно з таким самим періодом 2024 року – до $762,2 млн, що вже перевищило показник за весь 2024 рік.

Експорт електрогенераторів у липні-2025 Україна здійснила в незначних обсягах ($3,3 млн), переважно постачаючи їх Чехії, Латвії та Болгарії.

Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за липень імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них зменшився на 7% до червня поточного року – до $150,7 млн. Здебільшого їх завозили з Китаю ($87,3 млн), а також з В'єтнаму ($20 млн) і Тайваню ($9 млн).

За сім місяців в Україну ввезено таке обладнання на $695,6 млн, переважно з Китаю ($450 млн).

Україна за цей період експортувала акумулятори на $29,7 млн, переважно до Польщі (31,5%), Франції (12,7%) і Німеччини (12,3%).