Інтерфакс-Україна
Економіка
13:27 14.08.2025

Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

2 хв читати
Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

Внутрішньо переміщеним особи (ВПО) та особам, які проживають на прифронтових територіях, держава в межах програми пільгової іпотеки "єОселя" покриє 70% першого внеску та частину щомісячних платежів за кредитом протягом першого року, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Згідно з постановою уряду, прийнятою на засіданні в середу, ВПО та мешканці прифронтових територій можуть розраховувати на компенсацію 70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми єОселя (але не більш як 30% вартості об’єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 млн грн); сплату протягом першого року з дати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом (не більш як 70% відповідної суми щомісячного зобов’язання) та сплату 40 тис грн на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту, зборів (окрім державного мита) та страхових платежів за кредитом.

Така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом, можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів.

Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажання дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина.

Допомога надаватиметься ВПО, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією або проживають на прифронтових територіях.

Для отримання допомоги необхідно звернутись із відповідною заявою (в довільній формі) до уповноваженого банку.

Після того, як Пенсійний фонд проведе перевірку даних та прийме рішення про призначення допомоги, він перерахує на рахунок людини (ескроу), відкритий в уповноваженому банку, суму державної допомоги в розмірі, визначеному  в договорі.

Зазначимо, що під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).

Теги: #впо #єоселя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 04.08.2025
На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

11:03 04.08.2025
Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

17:49 18.07.2025
В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

17:28 15.07.2025
"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

18:33 14.07.2025
За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

17:43 26.06.2025
Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

13:26 24.06.2025
Фінкомітет Ради закликає збільшити фінансування "єОселі" за рахунок Нацкешбеку та інших неефективних програм

Фінкомітет Ради закликає збільшити фінансування "єОселі" за рахунок Нацкешбеку та інших неефективних програм

13:44 17.06.2025
Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

12:16 17.06.2025
Жолнович: програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об "сірий" ринок оренди

Жолнович: програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об "сірий" ринок оренди

19:03 11.06.2025
На засіданні Координаційної платформи з гуманітарного реагування обговорили допомогу в евакуації, прифронтовим громадам та ВПО

На засіданні Координаційної платформи з гуманітарного реагування обговорили допомогу в евакуації, прифронтовим громадам та ВПО

ВАЖЛИВЕ

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

ОСТАННЄ

Реальний ВВП України в липні скоротився на 1%, проте загалом зростання економіки у ІІ кв. склало 1,7% - ІЕД

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Ринок зоотоварів України у 2025 році виросте на 20% - Suziria Group

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Заступницею голови АРМА стала директорка департаменту Мінекономіки, ексочільниця ОГХК Максименко

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

Пакет підтримки "Нафтогазу" перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА