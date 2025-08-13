Інтерфакс-Україна
Економіка
18:53 13.08.2025

Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Попри постійні обстріли видобувної інфраструктури, українські енергетичні компанії оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти як з видобутку, так і з транспортування природного газу,

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу.

"Ми працюємо за затвердженими графіками підготовки до зими. Навіть після атак буквально за лічені дні відновлюємо виробництво і транспортування газу. Це результат злагодженої роботи енергетиків, ремонтників та міжнародних партнерів", - сказав він.

За словами Колісника, РФ здійснила прицільну атаку на об’єкти газотранспортної та газорозподільної систем України з метою зірвати диверсифікацію маршрутів постачання та завадити використанню української газотранспортної системи для потреб країн Східної Європи.

"Мета ворога - не лише завдати шкоди нашій інфраструктурі, а й перешкодити нам отримувати газ із альтернативних джерел, зокрема LNG із Середземномор’я, та європейський газ. Це пряма спроба зірвати план ЄС із заміщення російського газу та вдарити по енергетичній безпеці регіону", - зазначив він.

Водночас Україна активно нарощує імпорт газу та нарощує диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів.

"Окрім LNG з Балтійського моря, ми вже тестуємо постачання газу з Каспійського регіону, зокрема, азербайджанського походження. Ми не залежимо від жодного маршруту чи постачальника - це принципова позиція для забезпечення енергетичної безпеки", - наголосив заступник міністра.

Окремо він відзначив роль Фонду підтримки енергетики України, за рахунок якого Україна отримує фінансування та обладнання для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Завдяки ефективній координації та підтримці партнерів Україна готова пройти опалювальний сезон навіть в умовах агресії, забезпечуючи стабільне постачання газу та енергетичну безпеку країни", - наголосив Колісник.

Як повідомлялося, у ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", - повідомило Міненерго.

Вночі на 6 серпня обладнання, яке забезпечує вказані поставки, також було атаковано десятками ударних безпілотників.

У Міненерго зазначили, що РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.

Водночас атака агресора не призвела до зменшення транспортування газу в точці з'єднання Орловка/Ісакча I (Румунія).

За даними ОГТСУ, зокрема, об'єм підтвердженої газової номінації на 14 серпня через газоперекачувальну станцію Орловка з Румунії складає 420,7 млн куб. м.

Теги: #відновлення #міненерго #енергетика

