ЄБРР з початку війни надав "Нафтогазу" фінансування на загальну суму EUR1,6 млрд

Загальна сума фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для НАК "Нафтогаз України" з початку повномасштабної війни у 2022 році, досягла EUR1,6 млрд, повідомив банк у пресрелізі в середу.

Цю суму він оприлюднив після підписання угоди про надання EUR500 млн відновлюваного кредиту для "Нафтогазу України" на закупівлю газу, який, за словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, є найбільшим проєктом банку в країні і вперше надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.

"Це четвертий пакет фінансування, який ЄБРР надав "Нафтогазу" з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Загальний обсяг фінансування банку для "Нафтогазу" становить EUR1,6 млрд, включно з EUR1,27 млрд у вигляді кредитів ЄБРР та EUR330 млн (3,63 млрд норвезьких крон) у вигляді грантів, наданих Норвегією через ЄБРР", - зазначив своєю чергою ЄБРР.

Там пояснили, що гарантія ЄС покриває 90% суми останнього оборотного кредиту на EUR500 млн в рамках інвестиційної програми для України, спрямованої на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання країни.

"Останнє фінансування ЄБРР для "Нафтогазу" є наслідком масштабних російських атак на об'єкти видобутку та переробки газу компанії в першій половині 2025 року. Це призвело до значних втрат у виробництві за рік, оскільки компанія відновлює пошкоджені об'єкти, і створило необхідність у збільшенні імпорту газу", - пояснили в ЄБРР.

Вперше кредит надається під гарантію ЄС за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.

Група "Нафтогаз" закуповуватиме газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, укладених відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) – організації, яка об'єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні і з початку війни вклав у неї понад EUR8 млрд. П'ять пріоритетних напрямків інвестицій ЄБРР в Україні – це підтримка енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

Інвестиційна рама для України є частиною механізму ЄС для України на суму EUR50 млрд, призначеного для залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України. Вона наділена фінансовими інструментами на загальну суму EUR 9,3 млрд, з яких EUR7,8 млрд – це гарантії за кредитами, а EUR1,5 млрд – змішане фінансування. Мета Інвестиційної рами для України – мобілізувати EUR40 млрд інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації.