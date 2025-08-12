"Енергоатом" з початку року сплатив 94,3 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-липень

АТ "НАЕК "Енергоатом" з початку 2025 року продовжує у повному обсязі виконувати спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (ПСО), спрямовані на зниження її вартості для населення.

"З початку року за послугу ПСО "Енергоатом" уже сплатив 94,3 млрд грн (з ПДВ). Зокрема було покрито 100% вартості послуги за січень-липень 2025 року та 60% прогнозної вартості за серпень", - повідомила компанія у вівторок.

Згідно з фінансовим планом НАЕК "Енергоатом", прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році становить 163,9 млрд грн (з ПДВ).

"Енергоатом" сумлінно виконує свої зобов'язання перед державою, вчасно та у повному обсязі сплачуючи за послугу ПСО. Крім того, ми не зупиняємось і виходимо на фінішну пряму ремонтної кампанії, що дасть нам можливість працювати на повну потужність всіма дев'ятьма енергоблоками в осінньо-зимовий період", – зазначив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

В компанії нагадали, що у 2024 році НАЕК сплатила за послугу ПСО 153,2 млрд грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, у 2024 році "Енергоатом" спрямував на виплату ПСО 58% від свого чистого доходу, чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.