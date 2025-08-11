Інтерфакс-Україна
Економіка
14:57 11.08.2025

Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилось на одного, кількість банків не змінилася - НБУ

Фото: https://bank.gov.ua/

Кількість страхових компаній України у липні 2025 року скоротилось на одного і станом на кінець місяця на ринку працював 51 ризиковий страховик, 10 - зі страхування життя, а також ще один зі спеціальним статусом - "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), кількість банків не змінилась та становить 60.

Кількість страхових та/або перестрахових брокерів також не змінилась і та становила 44.

Загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку країни за минулий місяць скоротилася до 799 із 812 на початок місяця.

НБУ повідомляє, що у липні він анулював ліцензії за ініціативою заявника одній фінансовій компанії, примусово – восьми фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику, трьом кредитним спілкам.

Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг також працювали 423 фінансові компанії (було 432), 90 кредитних спілок (було 93), 105 ломбардів, один лізингодавець, 74 колекторські компанії (кількість не змінилась).

Кількість банківських груп збільшилось на одну - до 16, небанківських фінансових груп як і було - 40, платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні - 15 та 10 міжнародних (було 12), платіжних установ - 17 (було 18), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг - 12, один банк-емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

У липні до Нацбанку надійшло 280 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила149, страховиків - 54, кредитних спілок і колекторських компаній - 32, банків - 45.

