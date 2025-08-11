Інтерфакс-Україна
Економіка
09:08 11.08.2025

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

1 хв читати
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Ціни на нафту продовжують опускатися в понеділок після максимального від початку червня зниження за підсумками минулого тижня.

Увагу ринку спрямовано на анонсовану зустріч президентів США і РФ на Алясці, яка, як очікується, може покласти початок врегулюванню питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:25 за Києвом становить $66,2 за барель, що на $0,39 (0,59%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти зросли в ціні на $0,16 (0,24%), до $66,59 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,5 (0,78%), до $63,38 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів не змінилася, залишившись на рівні $63,88 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Президент США Дональд Трамп оголосив минулої п'ятниці, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. "Зустріч, на яку дуже чекають, між мною - президентом США - і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, у чудовому штаті Аляска", - написав він у соцмережі Truth Social. Політик зазначив, що додаткові деталі стануть відомі пізніше.

Теги: #нафта #brent #ціни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 09.08.2025
Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів

Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів

06:23 09.08.2025
Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

10:06 07.08.2025
Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

15:30 04.08.2025
Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

22:21 03.08.2025
Влада Індії не забороняла нафтопереробним заводам купувати російську нафту – ЗМІ

Влада Індії не забороняла нафтопереробним заводам купувати російську нафту – ЗМІ

02:29 02.08.2025
Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

12:50 01.08.2025
Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

09:09 01.08.2025
Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

00:59 01.08.2025
Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

13:53 23.07.2025
Ціни на молоко у липні почали підвищуватись завдяки експортному попиту

Ціни на молоко у липні почали підвищуватись завдяки експортному попиту

ВАЖЛИВЕ

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ОСТАННЄ

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро до еквівалента $312 млн – НБУ

Зиски від об’єднання енергоринків України та Європи в рази переважать витрати на цей процес – СЕО "Укренерго"

Агрегатори будуть одними з ключових гравців спільного енергоринку України та Європи – СЕО "Укренерго"

З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА