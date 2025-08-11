Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Ціни на нафту продовжують опускатися в понеділок після максимального від початку червня зниження за підсумками минулого тижня.

Увагу ринку спрямовано на анонсовану зустріч президентів США і РФ на Алясці, яка, як очікується, може покласти початок врегулюванню питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:25 за Києвом становить $66,2 за барель, що на $0,39 (0,59%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти зросли в ціні на $0,16 (0,24%), до $66,59 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,5 (0,78%), до $63,38 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів не змінилася, залишившись на рівні $63,88 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Президент США Дональд Трамп оголосив минулої п'ятниці, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. "Зустріч, на яку дуже чекають, між мною - президентом США - і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, у чудовому штаті Аляска", - написав він у соцмережі Truth Social. Політик зазначив, що додаткові деталі стануть відомі пізніше.