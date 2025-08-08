НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в липні 2025 року оштрафував Індустріалбанк на 400 тис. грн та шість небанківських фінансових установ, а також попередив "Укрпошту".

Як зазначається у релізі на сайті центробанку, найбільший штраф – 9 млн 632,85 тис. грн – отримало ТОВ "Лінеура Україна" (ТМ Credit 7), яка з доходом від надання фінансових послуг 470,7 млн грн за перший квартал цього року зайняла 6 місце на ринку серед небанківських фінустанов.

Штраф на ТОВ "ФК "Маре" – склав 595 тис. грн, а на ТОВ "ФК "Мідл", яке днями Нацбанк позбавив ліцензії, – 340 тис. грн.

Окрім того ТОВ "ПрофітГід" отримало штраф 170 тис. грн, а ТОВ "Мілоан" – 51 тис. грн.

Щодо "Укрпошти", то вона отримала письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Як повідомило у п’ятницю видання "Forbes Україна", Нацбанк повідомив уряд про необхідність докапіталізації "Укрпошти" приблизно на 820 млн грн, без якої національний поштовий оператор не тільки не зможе запустити поштовий банк, але й може втратити ліцензію на надання фінансових послуг.