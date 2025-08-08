Інтерфакс-Україна
Економіка
21:53 08.08.2025

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

2 хв читати
НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в липні 2025 року оштрафував Індустріалбанк на 400 тис. грн та шість небанківських фінансових установ, а також попередив "Укрпошту".

Як зазначається у релізі на сайті центробанку, найбільший штраф – 9 млн 632,85 тис. грн – отримало ТОВ "Лінеура Україна" (ТМ Credit 7), яка з доходом від надання фінансових послуг 470,7 млн грн за перший квартал цього року зайняла 6 місце на ринку серед небанківських фінустанов.

Штраф на ТОВ "ФК "Маре" – склав 595 тис. грн, а на ТОВ "ФК "Мідл", яке днями Нацбанк позбавив ліцензії, – 340 тис. грн.

Окрім того ТОВ "ПрофітГід" отримало штраф 170 тис. грн, а ТОВ "Мілоан" – 51 тис. грн.

Щодо "Укрпошти", то вона отримала письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Як повідомило у п’ятницю видання "Forbes Україна", Нацбанк повідомив уряд про необхідність докапіталізації "Укрпошти" приблизно на 820 млн грн, без якої національний поштовий оператор не тільки не зможе запустити поштовий банк, але й може втратити ліцензію на надання фінансових послуг.

Теги: #штрафи #попередження #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 08.08.2025
НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

12:44 08.08.2025
Депозитарій НБУ розпочав повернення активів депонентам "Фрідом Фінанс Україна"

Депозитарій НБУ розпочав повернення активів депонентам "Фрідом Фінанс Україна"

09:00 07.08.2025
Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

17:44 06.08.2025
НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

11:22 06.08.2025
НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

15:22 02.08.2025
Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

13:42 24.07.2025
Синоптики попереджають про грози 25 липня у західних областях України

Синоптики попереджають про грози 25 липня у західних областях України

15:31 18.07.2025
Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

16:06 17.07.2025
На заході України очікуються сильні дощі

На заході України очікуються сильні дощі

11:38 16.07.2025
Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

ВАЖЛИВЕ

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ОСТАННЄ

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро до еквівалента $312 млн – НБУ

Зиски від об’єднання енергоринків України та Європи в рази переважать витрати на цей процес – СЕО "Укренерго"

Агрегатори будуть одними з ключових гравців спільного енергоринку України та Європи – СЕО "Укренерго"

З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

Дохідність готельного номера в Буковелі зросла на 27% - до $109

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА