Інтерфакс-Україна
Економіка
10:45 08.08.2025

У липні дефіцит бюджету РФ становив $13 млрд

У липні цього року дефіцит у бюджеті РФ склав $13 млрд, за січень-липень він досяг $54 млрд, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Бюджет рф сьогодні - бульбашка. Лише в липні дефіцит склав колосальні $13 млрд. За січень–липень він досяг $54 млрд - це більше за річні очікування", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, видатки у російському бюджеті зросли на 20,8% у річному вимірі, доходи - лише на 2,8%.

