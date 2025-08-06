Запорізькі підприємства "Метінвесту" в I півріччі наростили відрахування до бюджетів на 20%

Запорізькі підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" - "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" і Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ) - за підсумками січня-червня поточного року наростили перерахування до бюджетів усіх рівнів на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року - сумарно майже 1,7 млрд грн податків і зборів.

Згідно з пресрелізом групи в середу, підприємства групи "Метінвест" також залишаються одними з найбільших платників податків в Запоріжжі. Податкові надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя 2025 року склали понад 543 млн грн, що на 10% перевищує показник 6 міс-2024.

У структурі податків та зборів за цей період найбільшими за обсягом стали відрахування єдиного податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. І нагадується, що у квітні 2025 року "Метінвест" підвищив зарплати працівникам виробничих та сервісних підприємств, зокрема й у Запоріжжі до 20%. Також вагома доля відрахувань припадає на сплату екологічного та податку на землю, військового збору.

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств група "Метінвест" в I півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".