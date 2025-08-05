Інтерфакс-Україна
Економіка
15:21 05.08.2025

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

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IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку планує вкласти до EUR40 млн у капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн, про наміри вкласти в який відповідно EUR60 млн та EUR40 млн раніше оголосили Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Як зазначається на сайті IFC, рада її директорів планує розглянути цей проєкт 30 вересня цього року.

Корпорація вказує, що Фондом спільно керуватимуть Amber Fund Management Limited, що є частиною Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC, та Dragon Capital Advisors Limited. Зазначається, що фонд зосередиться на реконструкції та модернізації критичної інфраструктури України та інвестуватиме в енергетичний перехід (виробництво, передача та розподіл відновлюваної енергії, зберігання), цифрову інфраструктуру (центри обробки даних, телекомунікаційні вежі, оптоволоконні мережі), а також транспорт та логістику (порти, дороги, залізниці, промислові парки, холодильні склади, інтермодальні термінали).

На думку IFC, Amber з більш ніж 175 інфраструктурними інвестиціями по світу добре зарекомендував себе як глобальний керуючий фондом інфраструктури з сильною присутністю в Центральній та Східній Європі, тоді як Dragon Capital – це інвестиційна група, що базується в Україні, з глибоким місцевим корінням та значним досвідом у сфері приватного капіталу та нерухомості в країні.

Очікується, що інвестиції IFC у Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund будуть підтримані учасниками змішаного фінансування в рамках Програми дій щодо економічної стійкості (ERA) для України: за участі Франція та інших гарантів буде надано гарантію перших збитків на суму до EUR20 млн.

Керуючий директор, керівник інфраструктурного напряму в Dragon Capital Євген Баранов на Українській конференції з відновлення URC2025 10-11 липня в Римі повідомив, що Dragon Capital та Amber за останній рік сформували надійний портфель проєктів, які можуть поглинути навіть більше капіталу, ніж планує залучити фонд.

Як зазначалося на URC2025 в презентації фонду, його стратегія передбачає інвестиції в контрольні пакети акцій або спільне інвестування з однодумцями, із середнім розміром квитка від EUR20 млн до EUR50 млн.

ЄІБ наприкінці червня зазначив, що проєкт перебуває на стадії оцінки, тоді як рада директорів ЄБРР планує розглянути його 24 вересня цього року.

Баранов наголосив, що на URC2025 було оголошено перший проєкт Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund – проєкт з розподіленої енергетики Power One, якому ЄБРР планує надати EUR21,1 млн фінансування.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Теги: #відновлення #ifc

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