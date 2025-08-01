Інтерфакс-Україна
Економіка
14:45 01.08.2025

Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

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Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

Державний Ощадбанк (Київ) спростовує заяву ТОВ "Три О" про передачу ТОК "Gulliver" в управління держбанкам, наголосивши, що жодного відповідного документа не було підписано.

"Станом на 13:00 1 серпня жоден документ про передачу інфраструктурних елементів управлінський команді держбанків не підписаний через неконструктивну позицію колишнього власника комплексу", - йдеться у заяві Ощадбанку в п’ятницю.

У банку наголошують, що спроба Ощаду налагодити діалог була використана ТОВ "Три О" як інструмент для маніпуляцій і шантажу. На думку банку, дії колишніх власників об’єкта радше завдають шкоди передусім орендарям і працівникам ТОК "Gulliver".

Як повідомлялось, ТОВ "Три О" 1 серпня 2025 року повідомила, що процедура передачі торгово-офісного комплексу "Gulliver" в управління консорціуму державних банків завершена.

У липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на БФК "Gulliver" як стягнення за борги його бенефіціара.

Процедура стягнення була розпочата у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником "Gulliver" – своїх зобов’язань за кредитним договором.

Теги: #ощадбанк #три_о #gulliver

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